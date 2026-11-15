Η διάνοιξη επιπλέον σημείων διέλευσης, πέραν των δύο που έχουν αποφασιστεί, θα συζητηθεί στην τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, σύμφωνα με ανάρτηση του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.
Έρχιουρμαν: Στην τριμερή με τον ΓΓ του ΟΗΕ η συζήτηση για νέα οδοφράγματα – Στο τραπέζι και η διάνοιξη της Μιας Μηλιάς
Ο Τουφάν Έρχιουρμαν αναφέρει ότι το ενδεχόμενο διάνοιξης επιπλέον σημείων διέλευσης, μεταξύ αυτών και στη Μια Μηλιά, θα εξεταστεί στις συναντήσεις πριν από την τριμερή και σε αυτήν.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μεσημέρι, μετά την παρέλαση για την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, ο κ. Έρχιουρμαν σημείωσε ότι το σημείο διέλευσης στον Κάμπο προτάθηκε από την ελληνοκυπριακή πλευρά και αποφασίστηκε να ανοίξει μαζί με το σημείο διέλευσης στη Λουρουτζίνα.
Πρόσθεσε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά θα ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατό, επί του πεδίου, τις εργασίες που της αναλογούν και στα δύο σημεία διέλευσης, παράλληλα με τις συζητήσεις στην Τεχνική Επιτροπή.
«Το άνοιγμα και άλλων σημείων διέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της Μιας Μηλιάς, θα εξεταστεί στις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι την τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα, καθώς και στην ίδια την τριμερή συνάντηση», ανέφερε.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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