Αντιπρόεδρος της Τουρκίας από τα κατεχόμενα: «Δύο χωριστοί λαοί και δύο χωριστά κράτη» στην Κύπρο

Ο κ. Γιλμάζ είπε ότι το Κυπριακό αποτελεί για την Τουρκία εθνικό ζήτημα, πέρα από πολιτικούς υπολογισμούς. «Θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα ότι σε αυτόν τον ιερό αγώνα δεν θεωρούμε ποτέ τη μη λύση ως λύση. Υπό το φως των ιστορικών πραγματικοτήτων και της υφιστάμενης κατάστασης επί του πεδίου, η στάση μας στο Κυπριακό και το όραμά μας για το μέλλον είναι απολύτως σαφή και ξεκάθαρα», ανέφερε.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στα κατεχόμενα, επανέλαβε την έκκληση για αναγνώριση του ψευδοκράτους και για σύναψη πολιτικών, διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων με αυτό. Κάλεσε «τους φίλους και τα αδέλφια μας» να κάνουν την αρχή και ζήτησε να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων, καθώς και να τερματιστεί η «απάνθρωπη απομόνωση» που, όπως είπε, υφίστανται.

Κατά τον Τούρκο αντιπρόεδρο, βασικός λόγος για τον οποίο το Κυπριακό παραμένει άλυτο είναι ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θέλει να μοιραστεί την πολιτική εξουσία και την οικονομική ευημερία με τους Τουρκοκύπριους. Υποστήριξε ότι η δική της αντίληψη για τη λύση δεν ξεπερνά την υποβάθμιση των Τουρκοκυπρίων σε καθεστώς μειονότητας.

Ο κ. Γιλμάζ απέδωσε επίσης μέρος της ευθύνης για αυτή τη στάση στην αποδοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλους της ΕΕ το 2004, παρά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν, όπως είπε, με την πλάνη ότι εκπροσωπεί ολόκληρο το νησί. Υποστήριξε ότι οι αποφάσεις αυτές δημιούργησαν «ζώνη άνεσης» για την ελληνοκυπριακή πλευρά και οδήγησαν τους Τουρκοκύπριους σε παρατεταμένη στέρηση δικαιωμάτων στην πατρίδα τους, ενώ οι υποσχέσεις για αποκατάσταση των αδικιών δεν τηρήθηκαν.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες για ομοσπονδιακή λύση, είπε ότι μετά την κατάρρευσή τους στο Κραν Μοντανά το 2017, όταν –κατά τον ίδιο– η ελληνοκυπριακή πλευρά αποχώρησε από το τραπέζι, η Τουρκία δήλωσε πως δεν θα επιστρέψει σε διαπραγματεύσεις που διαρκούν μισό αιώνα χωρίς αποτέλεσμα. Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα διατηρεί την ίδια στάση απέναντι σε διαδικασίες ανοιχτού τέλους, τις οποίες χαρακτήρισε προσχηματικές, και εξέφρασε την επιθυμία να ανταποκριθούν και οι άλλες πλευρές στο θάρρος και τη βούληση για λύση που, όπως είπε, επιδεικνύουν οι Τουρκοκύπριοι.

Ο κ. Γιλμάζ ανέφερε ότι για να ζήσουν ειρηνικά δίπλα-δίπλα «οι δύο λαοί και τα δύο κράτη» απαιτούνται αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία. Είπε ακόμη ότι η Τουρκία στηρίζει, μαζί με την τουρκοκυπριακή πλευρά, τη διαδικασία που ξεκίνησε το 2025 ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, με στόχο την ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των πλευρών.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι η συνεχιζόμενη αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ουσιαστική πρόοδο. «Η αντίληψη ότι αυτή η νοοτροπία, η οποία αντιτίθεται και εμποδίζει ακόμη και τα πιο μικρά θετικά βήματα, τάσσεται υπέρ της λύσης, είναι εντελώς αναληθής. Αυτό πρέπει να το δει πολύ καλά τόσο η παγκόσμια όσο και η διεθνής κοινή γνώμη», είπε.

Ο Τούρκος αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η Τουρκία, ως «μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια», βρίσκεται στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων όπως στις 20 Ιουλίου 1974 και στις 15 Νοεμβρίου 1983 και ότι θα συνεχίσει να τους στηρίζει «και αύριο και εις το διηνεκές», υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Τέλος, αναφέρθηκε στην οικονομική ανάπτυξη του ψευδοκράτους, την οποία χαρακτήρισε ιστορική ευθύνη και αναπόσπαστο μέρος κοινής μοίρας και εθνικού αγώνα. Επικαλέστηκε έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο οικονομικών συμφωνιών, μεταξύ άλλων στον τομέα της υγείας, με νέα νοσοκομεία στην Κερύνεια, τη Μόρφου και τη Λευκωσία, καθώς και στην εκπαίδευση, τις μεταφορές και την κατασκευή δρόμων. Αναφέρθηκε επίσης σε στρατηγικά, όπως τα χαρακτήρισε, βήματα στους τομείς της ενέργειας και της ψηφιοποίησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ