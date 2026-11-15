Κυπριακό: 43 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους: Κοινή καταδίκη από τα κόμματα – Διαφορετικές προσεγγίσεις για την πορεία επίλυσης του Κυπριακού

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός επανέλαβε την προσήλωσή του στην προσπάθεια για δίκαιη και βιώσιμη λύση. Στόχος, όπως αναφέρει, παραμένει η επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου για την απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου, στη βάση του διεθνούς δικαίου, των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, αναχρονιστικές εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα.

Το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι, 43 χρόνια μετά, η Τουρκία εξακολουθεί να επιβάλλει τη διχοτόμηση με τη δύναμη των όπλων, να προωθεί τον εποικισμό και την ενσωμάτωση των κατεχομένων και να επιδιώκει τη νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής και της κατοχής. Προειδοποιεί ότι η παρατεταμένη στασιμότητα και η απουσία ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το 2017 αυξάνουν τον κίνδυνο οριστικοποίησης της διχοτόμησης. Το κόμμα δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για απαλλαγή από την κατοχή και επανένωση του τόπου και του λαού.

Το ΕΛΑΜ καταδίκασε την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, το οποίο, όπως αναφέρει, δομήθηκε πάνω στο αίμα των Ελλήνων της Κύπρου, καθώς και τα εγκλήματα της Τουρκίας σε βάρος του κυπριακού λαού. Τόνισε ότι δεν θα συμβιβαστεί με τα τετελεσμένα της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής και ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για δικαιοσύνη και απελευθέρωση.

Το Δημοκρατικό Κόμμα σημειώνει ότι οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν πως η τουρκική πολιτική δεν έχει αλλάξει και πως επιχειρείται, με ολοένα πιο προκλητικό τρόπο, να μετατραπεί η παρανομία σε δήθεν πολιτική πραγματικότητα. Το κόμμα στηρίζει τις προσπάθειες του Προέδρου Χριστοδουλίδη για επανενεργοποίηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Επαναλαμβάνει επίσης ότι τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συνολική λύση.

Το Κίνημα Άλμα αναφέρει ότι η παράνομη ανακήρυξη δημιούργησε νέα τετελεσμένα και ανέδειξε τη σημασία της στρατηγικής προετοιμασίας και της έγκαιρης εκτίμησης των κινήσεων της τουρκικής πλευράς. Ως μεγαλύτερο κίνδυνο περιγράφει τη σταδιακή παγίωση της διχοτόμησης ως πραγματικότητας με την οποία η κοινωνία συνηθίζει να συμβιώνει. Καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για άρση του αδιεξόδου, αξιοποιώντας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Άμεση Δημοκρατία τονίζει ότι δεν πρέπει να συνηθίσουμε τη διαίρεση του νησιού και στηρίζει κάθε ειλικρινή προσπάθεια επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με παράλληλη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βάση το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα. Ζητεί την άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας και τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, με αμεσότερη εμπλοκή όλων των Κυπρίων.

Η Δημοκρατική Παράταξη υποστηρίζει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017, στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η ΕΔΕΚ αναφέρει ότι θα αντιτάσσεται σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης ή έμμεσης αναγνώρισης του παράνομου μορφώματος. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τερματισμό της τουρκικής κατοχής και για δίκαιη, δημοκρατική, λειτουργική και βιώσιμη λύση, η οποία θα διασφαλίζει την απελευθέρωση, την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Κίνημα Οικολόγων σημειώνει ότι η επέτειος υπενθυμίζει πως απαιτείται συνεπής, πειστική και διεκδικητική στρατηγική για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι στρατηγικοί στόχοι της Τουρκίας και να τεθεί το Κυπριακό σε τροχιά σωστής και βιώσιμης λύσης.

Το Volt ζητεί επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, αξιοποίηση των συγκλίσεων που έχουν ήδη επιτευχθεί και λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Όπως αναφέρει, η επανένωση της Κύπρου πρέπει να αποτελέσει ξανά πολιτική προτεραιότητα.

Η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου χαρακτηρίζει το Κυπριακό διεθνές πρόβλημα εισβολής, κατοχής και ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. Απορρίπτει τόσο τη λύση δύο κρατών όσο και διευθετήσεις που, όπως αναφέρει, προωθούν διχοτομικές λύσεις και μονιμοποιούν τον εθνοτικό διαχωρισμό υπό ομοσπονδιακό μανδύα, εντάσσοντας βαθύτερα την Κύπρο στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας, των ΗΠΑ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Το Κόμμα Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα τάσσεται υπέρ μιας πραγματικά ανεξάρτητης και κυρίαρχης Κυπριακής Δημοκρατίας, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο δικαίωμα του κυπριακού λαού να αποφασίζει για το μέλλον του. Δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και δεν αποδέχεται τη διχοτόμηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ