Έρχιουρμαν: «Δεν θα εγκαταλείψουμε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων» – Ζητά διαδικασία με προοπτική λύσης και πολιτική ισότητα για τους Τουρκοκύπριους

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν αποδέχονται νέες διαπραγματεύσεις ανοιχτού τέλους, χωρίς προσανατολισμό στο αποτέλεσμα και με την πολιτική τους ισότητα υπό συζήτηση. «Η επιθυμία μας δεν είναι απλώς να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η επιθυμία μας είναι να ξεκινήσουμε μια διαδικασία που θα έχει πιθανότητα λύσης, θα διασφαλίζει την πολιτική ισότητα, θα στοχεύει στην επίτευξη αποτελέσματος και θα λαμβάνει ουσιαστικά υπόψη τη βούληση των πλευρών», ανέφερε.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είπε ότι από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του έχει αναπτύξει έντονη διπλωματική κινητικότητα, σε πλήρη διαβούλευση με την Τουρκία, με στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την έναρξη νέας διαδικασίας για το Κυπριακό. «Ο τουρκοκυπριακός λαός μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ποτέ η πλευρά που έφυγε από κανένα τραπέζι. Ούτε και θα γίνει. Αλλά κανείς δεν θα μπορέσει να εγκλωβίσει τον τουρκοκυπριακό λαό στο τραπέζι. Αν υπάρχει τραπέζι, ο τουρκοκυπριακός λαός είναι εκεί. Αλλά το τραπέζι πρέπει να στοχεύει στη λύση. Και έξω από το τραπέζι υπάρχει ένας κόσμος για εμάς», σημείωσε.

Κατά τον κ. Έρχιουρμαν, οι Τουρκοκύπριοι είναι ένας από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους του νησιού. Υποστήριξε ότι η πολιτική ισότητα και η ασφάλειά τους δεν εξαρτώνται από τη χάρη κανενός, αλλά βασίζονται σε ιστορικές πραγματικότητες και σε δικαιώματα νομικής βάσης.

«Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε τη λήψη αποφάσεων σε θέματα όπως οι ενεργειακοί πόροι, οι υδρογονάνθρακες, οι θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, η ασφάλεια, οι εμπορικοί δρόμοι και η περιφερειακή συνεργασία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η βούληση και τα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού», είπε. Πρόσθεσε ότι, στους τομείς αυτούς, «όσο κυρίαρχη είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά, άλλο τόσο κυρίαρχος είναι και ο τουρκοκυπριακός λαός», σημειώνοντας ότι δεν εποφθαλμιούν τα δικαιώματα κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψουν να αγνοηθούν τα δικά τους ή να διαμορφωθεί το μέλλον τους από άλλους.

Ο κ. Έρχιουρμαν έκανε ειδική αναφορά στους νέους, λέγοντας ότι δικαιούνται να έρθουν σε επαφή με τη διεθνή κοινότητα και να έχουν τη θέση που τους αξίζει στον αθλητισμό, ενώ οι επιστήμονες, οι καλλιτέχνες και οι επιχειρηματίες τους να συμμετέχουν αντίστοιχα στον επιστημονικό κόσμο, στις πλατφόρμες πολιτισμού και τέχνης και στο διεθνές εμπόριο. Υποστήριξε ότι, αφού η βούληση των Τουρκοκυπρίων για λύση έχει αποδειχθεί επανειλημμένα, δεν είναι δίκαιο ή αποδεκτό να πληρώνουν το τίμημα της μη λύσης.

«Δεν θα αποδεχθούμε ως φυσιολογική κατάσταση και δεν θα κανονικοποιήσουμε ποτέ το να υφίστανται διακρίσεις τα παιδιά μας λόγω του τόπου γέννησής τους, το να μπαίνουν εμπόδια στο άνοιγμα των νέων στον κόσμο, να στερούνται οι άνθρωποί μας τις ευκαιρίες που τους αξίζουν», είπε.

Ανέφερε ότι, με τη στήριξη της Τουρκίας, η τουρκοκυπριακή πλευρά υπερασπίστηκε τα δικαιώματά της σε οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει ως παρατηρητής, μεταξύ άλλων στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας, καθώς και σε διεθνή φόρα με τα οποία ήρθε σε επαφή. Δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εκφράζει τη φωνή των Τουρκοκυπρίων στις διαδικασίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στις επαφές με θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάθε πλατφόρμα στην οποία έχει πρόσβαση. «Στόχος μας δεν είναι να μαλώσουμε με κανέναν, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι ο λαός μας θα πάρει τη θέση που του αξίζει», ανέφερε.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης χαρακτήρισε ιστορική καμπή την 15η Νοεμβρίου 1983, όταν, όπως είπε, ο τουρκοκυπριακός «λαός» διακήρυξε διεθνώς τη βούλησή του να έχει λόγο για το μέλλον του και την αποφασιστικότητά του για ελευθερία και αυτοδιοίκηση.

Η τελετή και η παρέλαση για την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους έγιναν σε κεντρική λεωφόρο της κατεχόμενης Λευκωσίας, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των κατοχικών δυνάμεων. Δεν παρέστη ούτε φέτος ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί, ενώ ήταν παρών ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, ο αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων Στρατηγός Μετίν Τοκέλ, ο αρχηγός των Ναυτικών Δυνάμεων Ναύαρχος Ερτζιουμέντ Τατλίογλου και ο αρχηγός των Αεροπορικών Δυνάμεων Στρατηγός Ραφέτ Νταλκιράν, καθώς και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και αντιπροσωπείες από την Τουρκία.

Πριν από την παρέλαση πραγματοποιήθηκε συναυλία της οθωμανικής στρατιωτικής μπάντας Mehteran του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Κατά την παρέλαση πέταξαν πάνω από τον χώρο αεροσκάφη της ακροβατικής ομάδας «Τουρκικά Αστέρια» της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, τα οποία επρόκειτο να πραγματοποιήσουν επίδειξη το απόγευμα και στην Κερύνεια. Τρία πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού βρίσκονται στα λιμάνια της Κερύνειας και της Αμμοχώστου και είναι ανοικτά για επίσκεψη από το κοινό.

Πηγή: ΚΥΠΕ