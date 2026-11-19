Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αντιδήμαρχος Λυμπιών Παντελής Ξυνιστέρης ενημέρωσε τους κατοίκους των Λυμπιών για τη σημερινή συνάντηση που είχε, μαζί με τον δήμαρχο, με εκπροσώπους αρμόδιων κρατικών φορέων, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη κυβερνητική ενημέρωση σχετικά με τη διάνοιξη του οδοφράγματος. Όπως αναφέρει, η τοπική αρχή δεν αντιτίθεται επί της αρχής στη διάνοιξη, θέση για την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε εξασφαλιστεί προηγουμένως η σύμφωνη γνώμη της τοπικής Δημοτικής Επιτροπής και των δύο μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούν τη συντριπτική πλειοψηφία στην περιοχή.

Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι η λειτουργία του οδοφράγματος δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς να προηγηθεί η δημιουργία περιμετρικού οδικού δικτύου, ώστε η αυξημένη κυκλοφορία να μην επιβαρύνει τον οικιστικό πυρήνα. «Αν δεν υλοποιηθεί πρώτα ο περιμετρικός, εγώ πρώτος θα σταθώ απέναντι και δεν θα επιτρέψω να ανοίξει το οδόφραγμα», αναφέρει χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας τη θέση που διατύπωσε και κατά τη συνάντηση με τους κρατικούς φορείς.

Σύμφωνα με τον κ. Ξυνιστέρη, ανάλογη ήταν και η στάση του δημάρχου, ο οποίος υπογράμμισε με έντονο τρόπο ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε επιβάρυνση στην καθημερινότητα των κατοίκων, χαρακτηρίζοντας τον περιμετρικό δρόμο προαπαιτούμενο για τη λειτουργία του οδοφράγματος.

Αστυνόμευση και αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Παντελής Ξυνιστέρης και στο ζήτημα της ασφάλειας στην περιοχή, εκτιμώντας ότι η παρουσία περισσότερων από 30 αστυνομικών, τελωνειακών και άλλων αρμόδιων λειτουργών στο οδόφραγμα θα συμβάλει στην αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων. Όπως σημειώνει, η στελέχωση του σημείου διέλευσης μπορεί να ενισχύσει τις προσπάθειες καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, της παράτυπης μετανάστευσης και άλλων παράνομων ενεργειών που, σύμφωνα με τον ίδιο, παρατηρούνται στην περιοχή.

Παράλληλα, ο κ. Ξυνιστέρης γνωστοποιεί την πρόθεσή του να συγκαλέσει το προσεχές διάστημα σύσκεψη με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και των οργανωμένων φορέων των Λυμπιών, με αντικείμενο την ενημέρωση για τις εξελίξεις και την ανταλλαγή απόψεων. Απευθύνει επίσης έκκληση να αποφευχθεί η δημιουργία διχαστικού κλίματος στην κοινότητα, διευκρινίζοντας ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί σε δημόσιες αντιπαραθέσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αντίθετα, καλεί τους κατοίκους που έχουν απορίες, ανησυχίες ή εισηγήσεις να ζητήσουν προσωπική συνάντηση είτε μαζί του είτε με τον δήμαρχο, προκειμένου να συζητηθούν τα ζητήματα που τους απασχολούν.

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο εγώ όσο και ο δήμαρχος δεν θα δεχτούμε κατ’ ουδένα τρόπο υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής ούτε και ενός Λυμπιανού», καταλήγει στην ανάρτησή του. Στην ενημέρωση δεν διευκρινίζεται εάν έχει καθοριστεί χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του περιμετρικού δρόμου ή για την έναρξη λειτουργίας του οδοφράγματος.