Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αναμένει από τους δύο ηγέτες να προσέλθουν στη συνάντηση έχοντας καταγράψει πρόοδο σε τρία επίπεδα: στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), στη μεθοδολογία και στην ουσία του Κυπριακού, και στους δύο ηγέτες εναπόκειται να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν και στους τρεις αυτούς τομείς. Στο θέμα των οδοφραγμάτων, εκείνο που εμπόδισε την επίτευξη συμφωνίας για τα οδοφράγματα Αθηένου-Πυροΐου-Αγλαντζιάς και Μιας Μηλιάς ήταν η τελευταία πρόταση του Τουρκοκύπριου ηγέτη για ένταξη του δρόμου Άρσους-Πύλας εντός της νεκρής ζώνης. Στο θέμα της αποναρκοθέτησης, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν ως προς τη σύνθεση ενός μηχανισμού στρατιωτικού διαλόγου. Ενώ όσον αφορά τη μεθοδολογία και την ουσία των συνομιλιών, συνεχίζουν να υπάρχουν διαφορές σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο παρουσίασης του εγγράφου συγκλίσεων των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και για τη σειρά εξέτασης των επιμέρους ζητημάτων. Μπορεί η πολιτική ισότητα, δηλαδή η εκ περιτροπής Προεδρία, να συμφωνηθεί εκ των προτέρων πριν συζητηθούν ζητήματα ασφάλειας και εγγυήσεων; Ένα ακόμη ανοικτό ζήτημα είναι το επιχείρημα Έρχιουρμαν υπέρ της θέσπισης δικλίδων ασφαλείας που θα αποτρέπουν την επιστροφή στο σημερινό status quo σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών.

Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

Πέραν της προσπάθειας των δύο ηγετών να σημειώσουν πρόοδο, όπως περιμένει ο Αντόνιο Γκουτέρες, γεγονός παραμένει πως, για να οδηγηθούν τα πράγματα σε διάσκεψη 5+1 και σε επανέναρξη των συνομιλιών, απαιτείται και κάτι «πολύ συγκεκριμένο» από την ευρωτουρκική διάσταση. Ο ειδικός αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ραφαέλε Φίτο, συναντά αύριο στην Άγκυρα τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και το ερώτημα είναι κατά πόσο θα μπορέσει να προσφέρει στην Τουρκία ένα αρκετά ισχυρό κίνητρο, ώστε να ξεπεραστεί η αδράνεια εννέα ετών στο Κυπριακό.

Η εκσυγχρονισμένη Τελωνειακή Ένωση θα παρείχε στην Τουρκία σημαντική πρόσβαση στον τομέα των υπηρεσιών και των δημόσιων συμβάσεων. Ωστόσο, ο Φίτο δεν μπορεί να προσφέρει κάτι τέτοιο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μόνο αφού η Τουρκία εφαρμόσει πλήρως το Πρωτόκολλο της Άγκυρας, ανοίγοντας τα λιμάνια και τα αεροδρόμιά της σε πλοία και αεροσκάφη με κυπριακή σημαία, όπως προβλέπουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2006. Θα προσφέρει άραγε το ενδεχόμενο αναβάθμισης της Τελωνειακής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνομιλίες για το Κυπριακό θα εξελιχθούν θετικά; Ή θα περιοριστεί να μεταφέρει το μήνυμα ότι η σταθερότητα στην περιοχή και η επίλυση του Κυπριακού εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Άγκυρας;

Συντονισμός Κύπρου-Ελλάδας

Οι προσπάθειες που καταβάλλονται για τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, με στόχο την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, συζητήθηκαν στο περιθώριο της χθεσινής διακυβερνητικής συνόδου στη Λευκωσία, ανάμεσα στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο να δηλώνει μετά ότι οι δύο κυβερνήσεις εργάζονται για να αξιοποιηθεί η σημερινή δυναμική και τον κ. Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να στηρίζει σθεναρά αυτή την προσπάθεια.