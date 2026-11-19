Σύμφωνα με την Αστυνομία, η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου, οπλοφορία προς διέγερση τρόμου και άλλα συναφή αδικήματα.

Η καταγγελία έγινε από τον 37χρονο, ο οποίος ανέφερε ότι στις 17 Νοεμβρίου 2026, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του στο Ακάκι με κατεύθυνση προς το Τρόοδος, άγνωστο όχημα ανέκοψε την πορεία του.

Από το όχημα κατέβηκαν δύο πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με την καταγγελία, του επιτέθηκαν χτυπώντας τον με τα χέρια σε διάφορα σημεία του σώματός του και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, φέρονται να ανέκοψαν εκ νέου την πορεία του 37χρονου και να του επιτέθηκαν ξανά, ενώ ένας από τους δύο φέρεται να προέταξε πιστόλι και να τον απείλησε.

Οι δράστες εγκατέλειψαν στη συνέχεια την περιοχή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο 37χρονος μετέβη στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου έτυχε των πρώτων βοηθειών και πήρε εξιτήριο.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης, ενώ το ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζει τις εξετάσεις.