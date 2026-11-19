Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 35 και 24 ετών, προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης εναντίον 37χρονου στο Ακάκι, κατά την οποία φέρεται να προτάχθηκε και πιστόλι.
Του ανέκοψαν δύο φορές την πορεία, τον ξυλοκόπησαν και τον απείλησαν με πιστόλι στο Ακάκι – Χειροπέδες σε δύο άτομα
Οι δύο ύποπτοι, ηλικίας 35 και 24 ετών, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου – Ο 37χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση σε δύο διαφορετικά σημεία
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου, οπλοφορία προς διέγερση τρόμου και άλλα συναφή αδικήματα.
Η καταγγελία έγινε από τον 37χρονο, ο οποίος ανέφερε ότι στις 17 Νοεμβρίου 2026, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του στο Ακάκι με κατεύθυνση προς το Τρόοδος, άγνωστο όχημα ανέκοψε την πορεία του.
Από το όχημα κατέβηκαν δύο πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με την καταγγελία, του επιτέθηκαν χτυπώντας τον με τα χέρια σε διάφορα σημεία του σώματός του και στη συνέχεια αποχώρησαν.
Λίγο αργότερα, ωστόσο, φέρονται να ανέκοψαν εκ νέου την πορεία του 37χρονου και να του επιτέθηκαν ξανά, ενώ ένας από τους δύο φέρεται να προέταξε πιστόλι και να τον απείλησε.
Οι δράστες εγκατέλειψαν στη συνέχεια την περιοχή προς άγνωστη κατεύθυνση.
Ο 37χρονος μετέβη στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου έτυχε των πρώτων βοηθειών και πήρε εξιτήριο.
Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης, ενώ το ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζει τις εξετάσεις.
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