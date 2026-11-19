Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει καταφέρει να περιορίσει το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσης, ωστόσο παραμένει αδιευκρίνιστο το εύρος των πιθανών επιπτώσεων.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο Thomas Regnier, δήλωσε στο Politico ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση κυβερνοεκστρατείας που εντοπίστηκε.

Όπως ανέφερε, στο στόχαστρο βρέθηκαν συγκεκριμένα συστήματα και, σύμφωνα με την πάγια πρακτική της Επιτροπής, ενημερώθηκαν όσοι επηρεάζονται.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο το πρωί της Πέμπτης.