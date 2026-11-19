Κυβερνοεπίθεση εναντίον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ενδέχεται να είχε ως αποτέλεσμα την έκθεση μεγάλου όγκου προσωπικών δεδομένων, αποκαλύπτει το Politico, επικαλούμενο αξιωματούχο της ΕΕ.
Συναγερμός στην Κομισιόν για κυβερνοεπίθεση - Ενδέχεται να έχουν εκτεθεί προσωπικά δεδομένα
Η Κομισιόν εκτιμά ότι έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την επίθεση, ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί η έκταση της ζημιάς, σύμφωνα με το Politico.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει καταφέρει να περιορίσει το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσης, ωστόσο παραμένει αδιευκρίνιστο το εύρος των πιθανών επιπτώσεων.
Εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο Thomas Regnier, δήλωσε στο Politico ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση κυβερνοεκστρατείας που εντοπίστηκε.
Όπως ανέφερε, στο στόχαστρο βρέθηκαν συγκεκριμένα συστήματα και, σύμφωνα με την πάγια πρακτική της Επιτροπής, ενημερώθηκαν όσοι επηρεάζονται.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο το πρωί της Πέμπτης.
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