Ο Ουστέλ ισχυρίστηκε ότι το Βαρώσι αποτελεί έδαφος της λεγόμενης «τδβκ», καλώντας την ελληνοκυπριακή πλευρά να εγκαταλείψει, όπως ανέφερε, τα όνειρά της για την περιοχή.

«Η ελληνοκυπριακή πλευρά μπορεί να απαριθμεί ένα προς ένα τα όνειρά της. Το Βαρώσι είναι έδαφος της τδβκ. Αυτό που πρέπει πλέον να κατανοήσει είναι ότι οφείλει να εγκαταλείψει τα όνειρά της σχετικά με αυτά τα εδάφη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι κάθε εξουσία και αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων για το Βαρώσι ανήκει αποκλειστικά στην «κυβέρνηση» και στα όργανα του ψευδοκράτους. Παράλληλα, επανέφερε τον τουρκικό ισχυρισμό περί ιδιοκτησίας της περιοχής από θρησκευτικά ιδρύματα, δηλώνοντας ότι «η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν πρέπει να ξεχνά ότι το Βαρώσι ανήκει σε τουρκικά βακούφια».

Έτοιμο το «Σχέδιο Όραμα Νέο Βαρώσι»

Οι νέες τοποθετήσεις του Ουστέλ έρχονται σε συνέχεια της ανακοίνωσής του ότι έχει ήδη ετοιμαστεί το «Σχέδιο Όραμα Νέο Βαρώσι», ένα εγχείρημα που, σύμφωνα με τον ίδιο, φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα της κατεχόμενης Αμμοχώστου και να επανασυνδέσει την πόλη με τη θάλασσα.

Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ο Ουστέλ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε το συγκεκριμένο σχέδιο ως το μεγαλύτερο διαρθρωτικό έργο που έχει ετοιμάσει η «κυβέρνησή» του, μετά τις εξαγγελίες για «δωρεάν πανεπιστήμιο» και «άνευ όρων εξαγοράσιμη στρατιωτική θητεία».

Όπως ανέφερε, οι λεπτομέρειες του σχεδίου θα παρουσιαστούν το επόμενο διάστημα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η περιοχή θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους τουριστικούς προορισμούς.

Μάλιστα, συνέδεσε το εγχείρημα με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους το 2033, ενώ άφησε αιχμές κατά των πολιτικών του αντιπάλων, υποστηρίζοντας ότι αντιγράφουν τις εξαγγελίες του Κόμματος Εθνικής Ενότητας.

Είχε προηγηθεί τηλεοπτική παρέμβασή του, κατά την οποία προανήγγειλε νέο βήμα για το Βαρώσι, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για παράδοση της περίκλειστης πόλης υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το μέλλον της περιοχής θα πρέπει να συζητηθεί στο πλαίσιο μιας συνολικής λύσης του Κυπριακού.

Νέο πολεοδομικό σχέδιο με επίκληση της αντισεισμικής ασφάλειας

Στις τελευταίες του δηλώσεις, ο Ουστέλ ανέφερε ότι η «κυβέρνησή» του προχωρεί στην ετοιμασία νέου πολεοδομικού σχεδίου για την υφιστάμενη περιοχή του Βαρωσιού, με στόχο, όπως είπε, την καλύτερη αξιοποίηση των παραλιών από τους Τουρκοκύπριους.

«Θέλουμε ο λαός μας να αξιοποιεί καλύτερα τις παραλίες του Βαρωσιού. Οι πολεοδόμοι της χώρας μας θα εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση και θα δώσουν ένα νέο όραμα στην περιοχή», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην κατάσταση των κτιρίων, υποστηρίζοντας ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 90% δεν διαθέτει επαρκή αντισεισμική αντοχή, χωρίς να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν την εκτίμησή του. «Όπως έχω αναφέρει και προηγουμένως, γνωρίζουμε ότι περισσότερο από το 90% των κτιρίων στο Βαρώσι δεν είναι ανθεκτικά στους σεισμούς. Για τον λόγο αυτό, κατά την εκπόνηση του πολεοδομικού σχεδίου, προτεραιότητά μας θα είναι η ασφάλεια του λαού μας», δήλωσε.

Ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους υποστήριξε, τέλος, ότι το νέο πολεοδομικό σχέδιο θα είναι «πρωτοποριακό» για το Βαρώσι, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται ή το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.