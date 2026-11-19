Πρόκειται για αντιπροσωπεία της πολιτικής ομάδας Europe of Sovereign Nations (ESN) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία βρίσκεται στην Κύπρο και επιχείρησε να μεταβεί στις κατεχόμενες περιοχές. Ωστόσο, όταν τα μέλη της έφθασαν στο οδόφραγμα, ενημερώθηκαν ότι δεν τους επιτρεπόταν η διέλευση.

Το περιστατικό δημοσιοποίησε μέσω αναρτήσεών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Γερμανίδα ευρωβουλεύτρια του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), Κριστίν Άντερσον (Christine Anderson), καταγγέλλοντας ότι οι κατοχικές «αρχές» επιχείρησαν να ελέγξουν τις επαφές και την ενημέρωση που θα είχε η αντιπροσωπεία κατά την παρουσία της στα κατεχόμενα.

So the Turkish authorities denied the ESN delegation to enter the northern territory of Cyprus which has been unlawfully (!) occupied by Turkey for - wait for it - 52 years! My message to Turkey is a clear a simple one: Turkey does not belong to Europe and it certainly does not belong in Europe! So get the hell out of Cyprus. — Christine Anderson (@AndersonAfDMdEP) November 18, 2026

Σύμφωνα με την ίδια, η επίσημη εξήγηση που δόθηκε ήταν ότι δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για να οργανωθεί συνοδεία της αποστολής. Η Άντερσον υποστήριξε ότι η συνοδεία αυτή θα επέτρεπε στις κατοχικές «αρχές» να ελέγχουν όσα θα έβλεπαν και θα άκουγαν οι ευρωβουλευτές.

«Όπως φαίνεται, ακόμη και η επίσκεψη των ευρωβουλευτών στις κατεχόμενες περιοχές είναι εφικτή μόνο υπό επίβλεψη», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Προηγουμένως είχαν υποδεχθεί με τιμές τον Κραχ

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο οι κατοχικές «αρχές» είχαν επιφυλάξει επίσημη υποδοχή στον Γερμανό ομοσπονδιακό βουλευτή του AfD, Μαξιμίλιαν Κραχ, ο οποίος επισκέφθηκε τα κατεχόμενα κατόπιν πρόσκλησης του «προέδρου» της «βουλής», Ζίγια Όζτουρκλερ.

Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό ηλεκτρονικό Τύπο, ο Κραχ είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Όζτουρκλερ στην κατεχόμενη Λευκωσία, παρουσία και του «βουλευτή» του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), Χασάν Τατσόι.

Κατά τη συνάντηση, ο Όζτουρκλερ είχε αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στην επίσκεψη, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά του επειδή επιτροπή της γερμανικής Βουλής είχε απορρίψει δύο φορές αντίστοιχη πρόσκληση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι επαφές του Γερμανού πολιτικού θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάδειξη της λεγόμενης «απομόνωσης» των Τουρκοκυπρίων, καλώντας ξένους κοινοβουλευτικούς να πραγματοποιούν απευθείας επισκέψεις και επαφές στα κατεχόμενα.

Από την πλευρά του, ο Κραχ είχε ισχυριστεί ότι οι αντιδράσεις για την επίσκεψή του προέρχονταν από κύκλους που «δεν επιθυμούν λύση» και «δεν θέλουν να δουν την πραγματικότητα». Είχε επίσης αναφερθεί στα ζητήματα των μετακινήσεων και της διεθνούς συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων, υποστηρίζοντας την ανάγκη απευθείας συνομιλιών.

Ποια κόμματα συμμετέχουν στην πολιτική ομάδα Europe of Sovereign Nations (ESN) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Πρόκειται για πολιτική ομάδα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία κυριαρχεί το γερμανικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Στη συγκεκριμένη ευρω-ομάδα συμμετέχουν εθνικιστικά και ευρωσκεπτικιστικά κόμματα από εννέα κράτη-μέλη.

Η ομάδα ιδρύθηκε στις 10 Ιουλίου 2024 και συγκεντρώνει εθνικιστικά, ευρωσκεπτικιστικά και ακροδεξιά κόμματα από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Χώρα Κόμμα

Γερμανία AfD – Εναλλακτική για τη Γερμανία

Γαλλία Reconquête! – κόμμα του Ερίκ Ζεμούρ

Βουλγαρία Αναγέννηση (Vazrazhdane)

Πολωνία Konfederacja

Σλοβακία Republika

Τσεχία Ελευθερία και Άμεση Δημοκρατία (SPD)

Ουγγαρία Mi Hazánk – Πατρίδα μας

Λιθουανία Ένωση Λαού και Δικαιοσύνης

Ιταλία Futuro Nazionale – κόμμα του Ρομπέρτο Βανάτσι

Επικεφαλής της ομάδας είναι οι συμπρόεδροι Ρενέ Άουστ, από το γερμανικό AfD, και Στανίσλαβ Τίσκα, από την πολωνική Konfederacja.

Ποιες είναι οι πολιτικές τους θέσεις;

Η ομάδα υποστηρίζει: