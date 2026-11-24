Στόχος είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε η επικείμενη τριμερής συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Η συνάντηση των δύο ηγετών είναι προγραμματισμένη για τις τρεις το απόγευμα, στην περιοχή του παλαιού αεροδρομίου Λευκωσίας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθεί η διάνοιξη του σημείου διέλευσης που θα συνδέει την Αθηένου με την Αγλαντζιά μέσω Πυροΐου. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες αναμένεται να προετοιμάσουν το έδαφος για την κοινή τους συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες, η ημερομηνία της οποίας αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο εκπλήξεων από Έρχιουρμαν

Το ενδεχόμενο ανάληψης μη αναμενόμενων πρωτοβουλιών στο Κυπριακό αφήνει ανοιχτό ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, σημειώνοντας ότι, αν και δεν προτίθεται να προβεί σε παράτολμες ενέργειες, στις επιδιώξεις του περιλαμβάνεται το σπάσιμο των στερεοτύπων.

Σε συνέντευξή του με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ανάληψη της ηγεσίας της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ο κ. Έρχιουρμαν υπογράμμισε ότι το Κυπριακό δεν προσφέρεται για θεατρινισμούς. Υποστήριξε, επίσης, ότι υπάρχουν κύκλοι οι οποίοι συντηρούνται από τη διαιώνιση της μη λύσης του Κυπριακού, εκφράζοντας, ωστόσο, την πεποίθηση ότι η ανατροπή του υφιστάμενου κατεστημένου είναι εφικτή.

Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επίτευξη λύσης, η τουρκοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να προχωρήσει σε ενέργειες με στόχο τη διεύρυνση της διεθνούς αναγνώρισης του ψευδοκράτους.

Με πληροφορίες από ΡΙΚ