Δεν πρόκειται να κάνει τρέλες και θεατρινισμούς σε σχέση με το κυπριακό, λέει ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν. Θεωρεί ότι είναι εφικτό να σπάσει το κατεστημένο και να εκμεταλλευτεί τη χρονική συγκυρία. Επί της ουσίας δεν γνωρίζουμε τι εννοεί. Ωστόσο είναι ενδιαφέρουσα η αναφορά του πως ορισμένοι κύκλοι επιβιώνουν μέσω της μη λύσης του Κυπριακού αφού, όπως υποστηρίζει, «η μη λύση μετατράπηκε σε επάγγελμα. «Αν υπάρξει λύση, κάποιοι θα μείνουν άνεργοι», λέει. Προφανώς και στις δύο πλευρές!

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