Πρόσφατα έμαθα ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Περαστικά τότε. Έχει, λέει, αυχενική κήλη και αστιγματισμό σε προχωρημένο βαθμό. Η αυχενική κήλη είναι ο λόγος που γυρίζει με κολάρο, λέει. Επίσης, έχει και δισκοκήλη στη μέση, λέει. Στέκεται όρθιος με κορτιζόνη και φυσιοθεραπεία, λέει. Λόγω αυτών των παθήσεων γράφει και διαβάζει όλα τα πράγματά του από τον επιτραπέζιο ηλεκτρονικό υπολογιστή και όχι από το κινητό του τηλέφωνο. Αν προσθέσουμε σε όλα αυτά και το άγχος που τραβάει, το έργο του είναι πολύ δύσκολο. Πηγαίνει στην Άγκυρα, συναντιέται με τον Ταγίπ Ερντογάν. Μήπως υποφέρεται αυτό το άγχος; Ό,τι πει ο Ερντογάν γίνεται. Είναι αλήθεια ότι ο Τουφάν λέει πως «εκεί μπορώ να μιλώ άνετα και να λέω την άποψή μου», όμως δεν το νομίζω. Δεν διεξάγεται καθόλου ο ακόλουθος διάλογος ανάμεσά τους; Ο Ερντογάν, για παράδειγμα, δεν ρωτά καθόλου «εμείς λέμε δύο κράτη, εσύ γιατί δεν λες»; Είναι δυνατόν να μην ρωτά; Καλά, πώς απαντά σε αυτή την ερώτηση ο Τουφάν; Τι λέει; Είμαι περίεργος γι’ αυτό. Εσείς δεν είστε; Ο Ερντογάν λέει: «Πόσες φορές έκανα έκκληση στον κόσμο από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών λέγοντας αναγνωρίστε την τδβκ; Εσύ γιατί δεν έκανες ούτε μία φορά έκκληση για αναγνώριση;» Είμαι περίεργος πώς θα απαντήσει και σε αυτό.

Δεν είναι πολύ δύσκολο να υπολογίσει κανείς με τι ύφος μιλούν στους αξιωματούχους μας που πάνε στην Άγκυρα εκείνοι που είναι εκεί. Σχεδόν είχε φάει κατσάδα η αντιπροσωπεία μας που πήγε στην Άγκυρα το 1982, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής χούντας. Μπροστά τους υπήρχε ο αρχηγός της χούντας, Κενάν Εβρέν. Είχε πει το εξής στους δικούς μας σε έντονο ύφος: «Σύμφωνα με τις εκθέσεις που παίρνουμε, υπάρχουν εκεί κάποιοι που θέλουν να φύγει ο τουρκικός στρατός από την Κύπρο. Αναγράφεται στις γέφυρες και στους τοίχους ‘έξω ο τουρκικός στρατός’. Μάς προκαλούν λύπη αυτά που γίνονται έναντι των θυσιών της Τουρκίας». Σάστισαν πολύ οι δικοί μας. Στο δωμάτιο φύσηξε παγερός αέρας. Επιπλέον, δεν γνώριζαν, λέει, ότι γράφονταν τέτοια πράγματα στις γέφυρες και στους τοίχους εδώ. Προσπάθησαν να εξηγήσουν στον στρατηγό της χούντας ότι μπορεί να ήταν μεμονωμένο γεγονός αυτό. Όμως, εκείνος δεν ικανοποιήθηκε. Και είπε το εξής: «Αν θέλετε, να αποσύρω τον στρατό». Όταν επέστρεψαν στην Κύπρο ερεύνησαν το θέμα, λέει. Πράγματι, ήταν γραμμένα τέτοιου είδους συνθήματα στα τσιμεντένια στηθαία δύο γεφυρών.

Ο Τουφάν αφιερώνει στον εαυτό του το διάστημα μετά τις 23.00 το βράδυ, λέει. Αυτές τις ώρες παρακολουθεί τον παγκόσμιο Τύπο, εξετάζει τις δουλειές που χρειάζεται και διαβάζει βιβλία, λέει. Είναι ικανοποιημένος για τη θητεία του τον τελευταίο χρόνο. «Τοποθετήσαμε τις πέτρες σωστά», λέει. Δεν κατάλαβα ποιες πέτρες. Λέει ότι κάποιοι Ελληνοκύπριοι του είπαν «να υπάρξει λύση και θα σε εκλέξουμε Πρόεδρο». Το άκουσα αυτό πολλές φορές για τον Μουσταφά Ακιντζί, αλλά πρώτη φορά ακούω ότι το λένε και για τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Ο Ακιντζί είχε, πράγματι, κερδίσει την καρδιά κάποιων Ελληνοκυπρίων. Και νομίζω ότι θα λάμβανε καλά ποσοστά σε εκλογές για την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έχουν μια κοινή πλευρά οι θητείες των Ακιντζί και Έρχιουρμαν. Και στις δύο περιόδους οι Τουρκοκύπριοι πείστηκαν ότι ο ουσιαστικός υπεύθυνος της μη λύσης είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά. Έτσι ήταν και κατά την περίοδο του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Άρα όταν ο ηγέτης στον βορρά είναι αριστερός, ο λαός μας κατηγορεί πάντα την ελληνοκυπριακή πλευρά για τη μη λύση. Το αντιλαμβάνεται και η Άγκυρα αυτό. Τότε γιατί να προτιμήσει τον δεξιό αντί τον αριστερό;