Νέοι απινιδωτές σε καίρια σημεία της Π. Χρυσοχούς,εκπαίδευση πολιτών στην ΚΑΡΠΑ

Ο Δ.Π.Χρυσοχούς προχωρεί σε σημαντικές δράσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών, με την τοποθέτηση τριών Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (ΑΕΑ) Δημόσιας Πρόσβασης σε καίρια σημεία της περιοχής.

Οι απινιδωτές παραχωρήθηκαν δωρεάν στον Δήμο , μέσω των Προγραμμάτων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Υγείας, με στόχο την άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής.

Οι τρεις συσκευές έχουν ήδη εγκατασταθεί στο Δημαρχείο Πόλης Χρυσοχούς, στο Πολιτιστικό Κέντρο Πόλης Χρυσοχούς και στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αργάκας, έξω από τα γραφεία του Δημοτικού Διαμερίσματος, ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, ο Δήμος διοργανώνει εκπαίδευση στη Βασική Υποστήριξη Ζωής (ΚΑΡΠΑ) και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου εκπαιδευμένων εθελοντών που θα μπορούν να προσφέρουν άμεση βοήθεια μέχρι την άφιξη των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 18 Ιουλίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Πόλης Χρυσοχούς, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 26 323527.

Όπως επισημαίνεται από την Τοπική Αρχή, η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή και η άμεση εφαρμογή ΚΑΡΠΑ σε συνδυασμό με τη χρήση απινιδωτή μέσα στα πρώτα κρίσιμα λεπτά μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής.

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να ανταποκριθούν στο κάλεσμα συμμετοχής, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ετοιμότητας και της ασφάλειας της τοπικής κοινωνίας.