Δ.Ιεροκηπίας : Εγκατάσταση αυτόνομων φωτιστικών στη Δημοτική παραλία Γεροσκήπου

Στην εγκατάσταση αυτόνομων φωτιστικών στη Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου προχωρεί ο Δήμος Ιεροκηπίας .

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ.Ιεροκηπίας υπεγράφη στις 29 Ιουνίου 2026, μεταξύ του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού και του κ. Γιώργου Αναστασίου, εκ μέρους της εταιρείας Artyan Innovations Ltd, συμφωνία για την προμήθεια, εγκατάσταση και τετραετή συντήρηση αυτόνομων φωτιστικών στον πεζόδρομο της Δημοτικής Παραλίας Γεροσκήπου.

Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις €42,990 πλέον ΦΠΑ.

Η εγκατάσταση των φωτιστικών αναμένεται να γίνει εντός Σεπτεμβρίου.