Σε τεντωμένο σχοινί η διπλωματία: Ξεκινούν έμμεσες επαφές ΗΠΑ και Ιράν στο Κατάρ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Δ.Ιεροκηπίας : Εγκατάσταση αυτόνομων φωτιστικών στη Δημοτική παραλία Γεροσκήπου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Στην εγκατάσταση αυτόνομων φωτιστικών στη Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου προχωρεί ο Δήμος Ιεροκηπίας .

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ.Ιεροκηπίας  υπεγράφη στις 29 Ιουνίου 2026, μεταξύ του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού και του κ. Γιώργου Αναστασίου, εκ μέρους της εταιρείας Artyan Innovations Ltd, συμφωνία για την προμήθεια, εγκατάσταση και τετραετή συντήρηση αυτόνομων φωτιστικών στον πεζόδρομο της Δημοτικής Παραλίας Γεροσκήπου.

Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις €42,990 πλέον ΦΠΑ.

Η εγκατάσταση των φωτιστικών αναμένεται να γίνει εντός Σεπτεμβρίου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα