Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι δωρεάν θεματικές εκδρομές στην Π.Χρυσοχούς και Ακάμα

Ολοκληρωθήκαν προχθές με εξαιρετική επιτυχία οι δωρεάν περιηγήσεις για την περίοδο Μάιου-Ιουνίου προς τα μουσεία της Πόλης Χρυσοχούς- Ακάμα από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου.

Πέραν των 420 ατόμων απόλαυσαν την εκδρομή ενώ οι συμμετέχοντες δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από την περιήγηση και τους χώρους που έχουν επισκεφθεί.

Ανάλογη περιήγηση αναμένεται να προσφερθεί και πάλι και για τους μήνες Οκτωβρίου Δεκεμβρθου 2026.

Η πρωτοβουλία απευθυνόταν τόσο σε ντόπιους όσο και σε επισκέπτες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας Πάφου.

Η δράση αυτή εντάσσεται και στο ευρύτερο καθήκον της ΕΤΑΠ για ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, της ποιοτικής εμπειρίας του επισκέπτη αλλά και γνωστοποίηση λιγότερο γνωστών περιοχών .

Παρά την ολοκλήρωση της εκδρομής η ΕΤΑΠ συνεχίζει την προώθηση των μουσείων της περιοχής των εμπειριών που προσφέρονται και γενικότερα τις περιοχές τόσο μέσα από τα ΜΚΔ, την ιστοσελίδα αλλά και απευθείας μέσα από τους εταίρους της βιομηχανίας, ξενοδόχους, τουριστικούς πράκτορες, διοργανωτές εκδρομών και άλλους.

Η ΕΤΑΠ Πάφου συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες ενέργειες που προάγουν την ανάδειξη λιγότερο προβεβλημένων περιοχών, ενισχύοντας τη θέση της επαρχίας Πάφου ως σύγχρονου, βιώσιμου και πολυδιάστατου τουριστικού προορισμού.