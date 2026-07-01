Παραχώρηση φοιτητικών βοηθημάτων από τον Δ.Ιεροκηπίας

Ο Δήμος Ιεροκηπίας συνεχίζει και φέτος την κοινωνική του πολιτική, προχωρώντας στην παραχώρηση φοιτητικών βοηθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, με στόχο την οικονομική στήριξη νέων της περιοχής που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν δημότες της Γεροσκήπου, των Κονιών, της Τίμης, της Αγία Μαρινούδας και της Αχέλειας, οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ακαδημαϊκά και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων περιλαμβάνονται η διαγωγή «κοσμιοτάτη», η προσκόμιση λευκού ποινικού μητρώου, καθώς και βαθμός απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης 17,5/20 και άνω.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν εξασφαλίσει απαλλαγή ή αναστολή, ενώ απαιτείται και βεβαίωση κανονικής φοίτησης σε πανεπιστήμια της Κύπρου, της Ελλάδας ή άλλης χώρας.

Σημειώνεται ότι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για εξ αποστάσεως σπουδές.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά κριτήρια, το ανώτατο όριο ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος έχει καθοριστεί στις 42 χιλιάδες ευρώ, ενώ για πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά το όριο αυξάνεται κατά χίλια ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, στις 2:00 μ.μ.

Όπως αναφέρεται περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιεροκηπίας, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 17500 και 26960857 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση culturalservices@hierocepia.org.cy.