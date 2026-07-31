Συνεχίστηκε κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του εν αργία Δημάρχου Πάφου,επόμενη δικάσιμος στις 10 Σεπτεμβρίου

Συνεχίστηκε την Πέμπτη, κεκλεισμένων των θυρών, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο, η ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση που αφορά τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία κοινού, κατόπιν απόφασης του Δικαστηρίου που έκανε δεκτό σχετικό αίτημα της κατηγορούσας αρχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι σήμερα έχουν καταθέσει δέκα περίπου μάρτυρες κατηγορίας, ενώ αρχικά απέμεναν ακόμη δεκαοκτώ. Ωστόσο, λόγω της πρόθεσης των δύο πλευρών να συμφωνήσουν σε αριθμό παραδεκτών γεγονότων, εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των μαρτύρων που τελικά θα κληθούν να καταθέσουν θα περιοριστεί περίπου στους είκοσι. Η σημερινή προγραμματισμένη δικάσιμος δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς η κατηγορούσα αρχή δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλίσει την παρουσία επιπρόσθετων μαρτύρων.

Ως εκ τούτου, η υπόθεση ορίστηκε για συνέχιση στις 10 Σεπτεμβρίου. Ανάμεσα στα πρόσωπα που αναμένεται να καταθέσουν στις επόμενες δικασίμους περιλαμβάνεται και η παραπονούμενη..Στο μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να προκύψει θέμα για τον τρόπο κατάθεσης της παραπονούμενης. Κατάθεση ενώπιον δικαστηρίου σε τέτοια περίπτωση μπορεί να γίνει είτε με φυσική παρουσία ενώπιον της αίθουσας του Δικαστηρίου, είτε με παραβάν, είτε μέσω άλλου γραφείου στο Δικαστικό Μέγαρο Πάφου και διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης.

Την κατηγορούσα αρχή εκπροσωπεί, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου, η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Μικαέλλα Πασιαρδή. Μέχρι την καταχώριση του κατηγορητηρίου, τον χειρισμό της υπόθεσης είχε το Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας Πάφου, με την εισαγγελέα Ειρήνη Σάββα.

Στο πλαίσιο της αποδεικτικής διαδικασίας έχουν ήδη καταθέσει μέλη της ανακριτικής ομάδας, ενώ μετά την παρουσίαση των τεκμηρίων συνεχίστηκε η κλήτευση μαρτύρων, αυτή την εβδομάδα μέσω των οποίων η κατηγορούσα αρχή επιχειρεί να τεκμηριώσει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος. Στη συνέχεια αναμένεται να καταθέσουν και πρόσωπα που είχαν δώσει ένορκες καταθέσεις κατά το στάδιο της αστυνομικής διερεύνησης.

Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν παραδέχεται καμία από τις κατηγορίες και η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον του Δικαστηρίου.