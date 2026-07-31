Στo €1,15 δισ. οι πωλήσεις καινούργιων διαμερισμάτων και οικιών το πρώτο εξάμηνο του 2026

Σημαντικό όγκο συναλλαγών κατέγραψε η αγορά καινούργιων κατοικιών στην Κύπρο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τη συνολική αξία των πωλήσεων διαμερισμάτων και οικιών υπό ανέγερση ή στο στάδιο των σχεδίων να προσεγγίζει τα €1,15 δισ.

Σύμφωνα με νέα ανάλυση της Landbank Analytics, την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026 καταγράφηκαν παγκύπρια 3.594 πωλήσεις καινούργιων διαμερισμάτων και οικιών, συνολικής αξίας €1,149 δισ.

Η μέση αξία ανά συναλλαγή διαμορφώθηκε στις €319.618, ενώ η διάμεση τιμή ανήλθε στις €232.500. Η σημαντική απόκλιση μεταξύ της μέσης και της διάμεσης τιμής οφείλεται στην παρουσία ορισμένων συναλλαγών ιδιαίτερα υψηλής αξίας.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν παράλληλα τις σημαντικές διαφοροποιήσεις που παρουσιάζει η αγορά ανά επαρχία. Η Λευκωσία κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό συναλλαγών, η Λεμεσός εξασφάλισε τη μεγαλύτερη συνολική αξία πωλήσεων, ενώ η Πάφος διατήρησε την πρωτιά στις τιμές των οικιών.

Τα διαμερίσματα κρατούν τα ηνία

Τα καινούργια διαμερίσματα εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό πυλώνα της off-plan αγοράς κατοικιών στην Κύπρο.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 2.977 πωλήσεις διαμερισμάτων, οι οποίες αντιστοιχούν στο 82,8% του συνόλου των συναλλαγών.

Η συνολική αξία τους ανήλθε στα €810,6 εκατ., με τη μέση αξία πώλησης να διαμορφώνεται στις €272.274 και τη διάμεση τιμή στις €215.000.

Την ίδια περίοδο πωλήθηκαν 617 καινούργιες οικίες, συνολικής αξίας €338,1 εκατ. Η μέση αξία ανά οικία ανήλθε στις €548.049, ενώ η διάμεση τιμή διαμορφώθηκε στις €365.000.

Παρά το γεγονός ότι οι οικίες αντιπροσωπεύουν μόλις το 17,2% του αριθμού των συναλλαγών, συγκεντρώνουν το 29,4% της συνολικής αξίας της αγοράς, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη σημαντικά υψηλότερη αξία τους σε σχέση με τα διαμερίσματα.

Κάτω από τις €400.000 οκτώ στις δέκα πωλήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των συναλλαγών ανάλογα με την τιμή πώλησης.

Από τις συνολικά 3.594 πωλήσεις, οι 528 αφορούσαν ακίνητα αξίας κάτω από €150.000, ενώ άλλες 1.423 συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε τιμές μεταξύ €150.000 και €250.000.

Συνολικά, 1.951 ακίνητα, δηλαδή το 54,3% των πωλήσεων, διατέθηκαν σε τιμές κάτω από €250.000.

Επιπλέον, 1.031 πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν στην κατηγορία από €250.000 μέχρι €400.000. Αυτό σημαίνει ότι 2.982 από τις 3.594 συναλλαγές, ποσοστό 83%, αφορούσαν καινούργιες κατοικίες αξίας κάτω από €400.000.

Στην κατηγορία από €400.000 μέχρι €750.000 καταγράφηκαν 458 πωλήσεις, ενώ 51 συναλλαγές κυμάνθηκαν μεταξύ €750.000 και €1 εκατ.

Μόλις 103 πωλήσεις, ή ποσοστό 2,9% του συνόλου, αφορούσαν ακίνητα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του €1 εκατ.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι, παρά την προβολή που λαμβάνουν οι πολυτελείς αναπτύξεις, ο κύριος όγκος της αγοράς καινούργιων κατοικιών εξακολουθεί να συγκεντρώνεται σε διαμερίσματα και οικίες μεσαίας αξίας.

Λευκωσία: Πρώτη σε αριθμό συναλλαγών

Τον μεγαλύτερο αριθμό πωλήσεων καινούργιων κατοικιών κατέγραψε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 η επαρχία Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 1.063 συναλλαγές συνολικής αξίας €232,9 εκατ. Η μέση αξία ανά συναλλαγή διαμορφώθηκε στις €219.108 και η διάμεση τιμή στις €185.000.

Η δραστηριότητα στη Λευκωσία επικεντρώθηκε κατά κύριο λόγο στα διαμερίσματα. Συνολικά πωλήθηκαν 894 καινούργια διαμερίσματα, με διάμεση τιμή €175.000, καθώς και 169 οικίες, με διάμεση τιμή €285.000.

Σε επίπεδο δήμων, η μεγαλύτερη κινητικότητα καταγράφηκε στη Λακατάμεια, με 200 συναλλαγές. Ακολούθησε ο Στρόβολος με 183 πωλήσεις και τα Λατσιά με 132.

Σημαντική δραστηριότητα σημειώθηκε επίσης στην Έγκωμη, όπου καταγράφηκαν 100 συναλλαγές, και στην Αγλαντζιά με 95.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η Λευκωσία αποτελεί μία αγορά που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εγχώρια ζήτηση και σε καινούργιες κατοικίες προσιτής και μεσαίας αξίας.

Λεμεσός: Πρωταθλήτρια σε συνολική αξία

Την πρωτοκαθεδρία ως προς τη συνολική αξία των πωλήσεων διατήρησε η επαρχία Λεμεσού.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 1.050 πωλήσεις καινούργιων διαμερισμάτων και οικιών, συνολικής αξίας €435 εκατ.

Η Λεμεσός συγκέντρωσε το 29,2% του αριθμού των συναλλαγών, αλλά το 37,9% της συνολικής αξίας της παγκύπριας αγοράς, γεγονός που αντανακλά το υψηλότερο επίπεδο τιμών στην επαρχία.

Η μέση αξία ανά συναλλαγή ανήλθε στις €414.307, ενώ η διάμεση τιμή διαμορφώθηκε στις €302.910.

Στα διαμερίσματα καταγράφηκαν 895 πωλήσεις, με διάμεση τιμή €297.600. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 155 πωλήσεις οικιών, με τη διάμεση αξία τους να ανέρχεται στις €390.000.

Ο Δήμος Λεμεσού συγκέντρωσε 384 συναλλαγές, συνολικής αξίας €136,1 εκατ. Ακολούθησε ο Άγιος Αθανάσιος με 148 πωλήσεις και η Γερμασόγεια με 132.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Γερμασόγεια, όπου η διάμεση αξία ανά συναλλαγή ανήλθε στις €472.500, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα της ως μιας από τις σημαντικότερες αγορές κατοικιών υψηλής αξίας στην Κύπρο.

Λάρνακα: Σημείο αναφοράς για τα καινούργια διαμερίσματα

Στην επαρχία Λάρνακας καταγράφηκαν 883 πωλήσεις καινούργιων κατοικιών, συνολικής αξίας €187,6 εκατ.

Η μέση αξία ανά συναλλαγή διαμορφώθηκε στις €212.417 και η διάμεση τιμή στις €190.000, επίπεδα τα οποία κατατάσσουν τη Λάρνακα μεταξύ των πιο προσιτών αγορών καινούργιας κατοικίας στην Κύπρο.

Τα διαμερίσματα κυριάρχησαν, καθώς αντιπροσώπευσαν 795 από τις 883 συναλλαγές, δηλαδή το 90% της αγοράς της επαρχίας. Η διάμεση τιμή των διαμερισμάτων διαμορφώθηκε στις €184.000.

Οι πωλήσεις οικιών περιορίστηκαν στις 88, με τη διάμεση τιμή να ανέρχεται στις €320.000.

Η μεγαλύτερη δραστηριότητα συγκεντρώθηκε στην Αραδίππου, όπου καταγράφηκαν 270 συναλλαγές. Ακολούθησαν ο Δήμος Λάρνακας με 215 πωλήσεις και τα Λιβάδια με 214.

Οι τρεις αυτές περιοχές συγκέντρωσαν συνολικά 699 συναλλαγές, δηλαδή σχεδόν οκτώ στις δέκα πωλήσεις καινούργιων κατοικιών που πραγματοποιήθηκαν στην επαρχία.

Η συγκεκριμένη συγκέντρωση επιβεβαιώνει τη δυναμική που αναπτύσσεται στον ευρύτερο αστικό άξονα της Λάρνακας, κυρίως μέσα από έργα διαμερισμάτων που απευθύνονται τόσο σε ιδιοκατοίκηση όσο και σε επενδυτική αξιοποίηση.

Πάφος: Στην κορυφή οι τιμές των οικιών

Η Πάφος διατήρησε τον διακριτό χαρακτήρα της ως αγορά καινούργιων κατοικιών υψηλότερης αξίας.

Στην επαρχία καταγράφηκαν 497 συναλλαγές συνολικής αξίας €258,2 εκατ. Η μέση αξία ανά πώληση ανήλθε στις €519.493 και η διάμεση τιμή στις €360.000, την υψηλότερη μεταξύ των πέντε επαρχιών.

Στα διαμερίσματα πραγματοποιήθηκαν 333 συναλλαγές, με διάμεση τιμή €302.500.

Στις οικίες καταγράφηκαν 164 πωλήσεις, με τη διάμεση αξία να φτάνει τις €570.000, επίσης την υψηλότερη παγκύπρια.

Η μέση αξία των οικιών επηρεάζεται από μία μεμονωμένη συναλλαγή ύψους €13 εκατ. Για τον λόγο αυτό, η διάμεση τιμή προσφέρει αντιπροσωπευτικότερη εικόνα του επιπέδου στο οποίο κινείται η αγορά.

Στον Δήμο Πάφου καταγράφηκαν 205 συναλλαγές και στη Γεροσκήπου 110. Στην Πέγεια πραγματοποιήθηκαν 52 πωλήσεις, με τη διάμεση αξία να ανέρχεται στις €789.000.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ισχυρή θέση της Πάφου στην αγορά οικιών, επαύλεων και παραθεριστικών ακινήτων υψηλών προδιαγραφών.

Αμμόχωστος: Μικρότερος όγκος, υψηλότερες αξίες στις οικίες

Στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου καταγράφηκαν 101 πωλήσεις καινούργιων κατοικιών, συνολικής αξίας €35 εκατ.

Η μέση αξία ανά συναλλαγή ανήλθε στις €346.727 και η διάμεση τιμή στις €225.000.

Από το σύνολο των συναλλαγών, οι 60 αφορούσαν διαμερίσματα, με διάμεση τιμή €200.000, και οι 41 οικίες, με διάμεση αξία €395.000.

Η μεγαλύτερη δραστηριότητα εντοπίστηκε στο Παραλίμνι, όπου καταγράφηκαν 55 πωλήσεις καινούργιων διαμερισμάτων και οικιών.

Αγορά διαφορετικών ταχυτήτων

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Landbank, Ανδρέας Χριστοφορίδης, ανέφερε:

«Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η αγορά καινούργιων κατοικιών στην Κύπρο λειτουργεί με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε κάθε επαρχία. Η Λευκωσία και η Λάρνακα στηρίζονται κυρίως σε διαμερίσματα προσιτής και μεσαίας αξίας, η Λεμεσός κυριαρχεί στη συνολική αξία των πωλήσεων, ενώ η Πάφος διατηρεί ισχυρή θέση στις οικίες υψηλών προδιαγραφών.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το 83% των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε σε τιμές κάτω από €400.000, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο βασικός κορμός της αγοράς καλύπτει πραγματικές στεγαστικές και επενδυτικές ανάγκες.

Οι σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή καθιστούν απαραίτητη την αξιοποίηση αξιόπιστων και εξειδικευμένων δεδομένων, ώστε αγοραστές, επενδυτές και εταιρείες ανάπτυξης γης να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει της πραγματικής δυναμικής της κάθε τοπικής αγοράς».