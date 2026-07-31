Στις φλόγες το μεγαλύτερο φορτίο κοκαΐνης

Μέλη της Αστυνομίας της Λιβερίας και της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών καταστρέφουν σχεδόν τέσσερις τόνους κοκαΐνης σε ειδικό χώρο καύσης στην κομητεία Μοντσεράντο. Τα ναρκωτικά, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 336 εκατ. δολαρίων, είχαν κατασχεθεί σε δύο μεγάλες επιχειρήσεις, μία στην περιοχή Ντουάζον και μία στο Διεθνές Αεροδρόμιο Roberts. EPA/ABDUL BAH JALLANZO

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