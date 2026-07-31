Στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου αρχίζει σήμερα η δίκη του 37χρονου πατέρα για τον θάνατο του τρίχρονου παιδιού του

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου αρχίζει σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, η εκδίκαση της υπόθεσης εναντίον του 37χρονου πατέρα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, σε σχέση με τον θάνατο του τρίχρονου παιδιού του.

Το Δικαστήριο είχε ορίσει την υπόθεση για σήμερα στις 10:00 π.μ., ενώ μέχρι την έναρξη της δίκης ο κατηγορούμενος είχε αφεθεί ελεύθερος υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Συγκεκριμένα, ο 37χρονος υποχρεώθηκε να καταθέσει χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ σε μετρητά, να τοποθετηθεί στον κατάλογο stop list, να παραδώσει όλα τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, να παρουσιάζεται μία φορά την εβδομάδα για υπογραφή στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου, να μην διέρχεται από τα οδοφράγματα και να δηλώσει στην Αστυνομία την πλήρη διεύθυνση διαμονής του.

Αφού συμμορφώθηκε με όλους τους όρους που επέβαλε το Δικαστήριο, ο 37χρονος αποφυλακίστηκε μέχρι τη σημερινή δικάσιμο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες για την ποινική δίωξη του 37χρονου, μετά την αξιολόγηση του συνόλου της μαρτυρίας που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αίμα του κατηγορουμένου είχε εντοπιστεί ποσότητα αλκοόλης, στοιχείο που αναμένεται να αξιολογηθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.