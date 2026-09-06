Η κυπριακή τέχνη συναντά τα Βαλκάνια στη Θεσσαλονίκη

Η Παρασκευή Γιαπάνη εκπροσωπεί την Κύπρο στην έκθεση «Η Τέχνη ως γλώσσα διαλόγου» Με τη δική της εικαστική «φωνή» συμμετέχει η Κύπρος στη διεθνή έκθεση «Η Τέχνη ως γλώσσα διαλόγου: Γυναίκες ζωγράφοι των Βαλκανίων», που φιλοξενείται από τις 4 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης – Casa Bianca.

Στην έκθεση συμμετέχουν 15 γυναίκες εικαστικοί από εννέα χώρες των Βαλκανίων, δημιουργώντας έναν κοινό χώρο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών, εμπειριών και καλλιτεχνικών διαδρομών.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Ελληνοκύπρια εικαστικός Παρασκευή Γιαπάνη, γνωστή με την καλλιτεχνική υπογραφή Paskevision, η οποία εκπροσωπεί την Κύπρο με δύο έργα της. Η διοργάνωση επιχειρεί να αναδείξει την τέχνη ως μια γλώσσα που μπορεί να υπερβαίνει σύνορα, εθνικότητες και γλωσσικές διαφορές.

Μέσα από τη ζωγραφική, οι συμμετέχουσες προσεγγίζουν ζητήματα όπως η μνήμη, η ταυτότητα, το σώμα, ο χρόνος, τα τραύματα, τα όνειρα και η ανθρώπινη εμπειρία.

Για την Παρασκευή Γιαπάνη, η συμμετοχή στην έκθεση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η παρουσία της στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ταυτόχρονα μια καλλιτεχνική και πολιτιστική εκπροσώπηση της Κύπρου.

«Ως Ελληνοκύπρια εικαστικός αισθάνομαι βαθιά συγκινημένη και ιδιαίτερα περήφανη που εκπροσωπώ την Κύπρο», αναφέρει η ίδια, υπογραμμίζοντας πως η συμμετοχή της τής δίνει τη δυνατότητα να εκφράσει, μέσα από την τέχνη, τους δεσμούς της με την Ελλάδα και τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο.

Η ίδια κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην κοινή πολιτισμική ταυτότητα που συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα, αλλά και στους ευρύτερους δεσμούς μεταξύ των λαών των Βαλκανίων, σημειώνοντας ότι η έκθεση αποτελεί μια ευκαιρία ανάδειξης της συλλογικής μνήμης και των κοινών εμπειριών.

Η καλλιτεχνική της δουλειά κινείται κυρίως στον χώρο της αφαιρετικής τέχνης, με την ίδια να διερευνά μέσα από τα έργα της τη σχέση ανάμεσα στο ορατό και το άρρητο, τη γνώση και την αβεβαιότητα, αλλά και την ατομική και συλλογική μνήμη.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται, άλλωστε, ακριβώς αυτή η δυνατότητα της τέχνης να λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας εκεί όπου οι λέξεις δεν επαρκούν.

Οι διαφορετικές εικαστικές προσεγγίσεις των 15 δημιουργών συναντώνται σε έναν διάλογο αισθήσεων και συναισθημάτων.

«Δεκαπέντε γυναίκες από εννέα διαφορετικές χώρες διαπερνούν τα σύνορα και ενώνουν τις ψυχές των ανθρώπων σε έναν διάλογο όπου οι λέξεις αντικαθίστανται από αισθήσεις και συναισθήματα, μέσα από την εικαστική ποίηση», αναφέρεται στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η ιστορικός τέχνης και καθηγήτρια του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων της Εταιρείας Διαβαλκανικής Συνεργασίας Γυναικών, Σταυρούλα Μαυρογένη.

Η έκθεση συνοδεύεται από δίγλωσσο κατάλογο, στον οποίο περιλαμβάνονται επιστημονικά κείμενα και βιογραφικά των συμμετεχουσών καλλιτέχνιδων, ενισχύοντας τον ερευνητικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στη Casa Bianca, το ιστορικό κτίριο όπου στεγάζεται η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης.

Την επίσημη πρόσκληση για την εκδήλωση απηύθυναν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, η πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, της Εταιρείας Διαβαλκανικής Συνεργασίας Γυναικών και του Κέντρου UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια Αικατερίνη Τζιτζικώστα, καθώς και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλης Γάκης.

Χαιρετισμό στην τελετή των εγκαινίων απηύθυνε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας Ιωάννης Μιχαήλ Λοβέρδος.

Η συμμετοχή της Κύπρου στην έκθεση προσθέτει μια ακόμη ψηφίδα στον διάλογο που επιχειρεί να δημιουργήσει η διοργάνωση ανάμεσα στις χώρες των Βαλκανίων.

Μέσα από τα δύο έργα της Παρασκευής Γιαπάνη, η κυπριακή εικαστική δημιουργία βρίσκει τη θέση της σε μια διεθνή συνάντηση που επιχειρεί να αναδείξει όσα ενώνουν τους ανθρώπους πέρα από γεωγραφικά και πολιτισμικά σύνορα.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης - Casa Bianca.