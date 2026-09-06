Μάκης Κεραυνός στον «Π»: Μεταρρυθμίσεις σε Δημόσιο - ημικρατικούς, πλεονάσματα και κοινωνικό κράτος

Την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στο Δημόσιο και στους ημικρατικούς οργανισμούς, με παράλληλη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, θέτει ως βασικές προτεραιότητες ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός. Στη συνέντευξή του στον «Π», αναφέρεται στις αλλαγές που προωθούνται στον τρόπο προσλήψεων στο Δημόσιο, στη συζήτηση για τις μισθολογικές κλίμακες και στην ανάγκη βελτίωσης του συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Παράλληλα, προαναγγέλλει αλλαγές στο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης των ημικρατικών οργανισμών, με στόχο πιο ανεξάρτητες διοικήσεις και σαφέστερο διαχωρισμό του στρατηγικού ρόλου των διοικητικών συμβουλίων από την καθημερινή διαχείριση. Στο δημοσιονομικό μέτωπο, ο κ. Κεραυνός διαμηνύει ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την πολιτική παραγωγής πλεονασμάτων και μείωσης του δημόσιου χρέους, αποκλείοντας το ενδεχόμενο μιας πολιτικής λιτότητας. Η δημοσιονομική διαχείριση, όπως τονίζει, θα παραμείνει συνετή και αυστηρά εντός των δυνατοτήτων της οικονομίας. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση επιδιώκει να κατευθύνει μέρος των οφελών της οικονομικής μεγέθυνσης στην κοινωνία, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες. Το συνολικό πακέτο κοινωνικής προστασίας υπερβαίνει το €1 δισ., σύμφωνα με τον υπουργό. Έχουν γνώσιν οι φύλακες Ξεκινώντας από την τρέχουσα συγκυρία, παρατηρούμε εκ νέου έντονες γεωπολιτικές εντάσεις, άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, κάτι που αποτυπώνεται άμεσα στον τομέα της ενέργειας. Αυτή η κατάσταση συμπίπτει με την προετοιμασία του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, ενώ ταυτόχρονα συσσωρεύονται σημαντικές δεσμεύσεις του κράτους -κοινωνική πολιτική, επενδύσεις στην άμυνα, συνταξιοδοτικό. Πώς θα «χωρέσουν» όλα αυτά και ποιες είναι οι σκέψεις σας για την κάλυψή τους στον προϋπολογισμό; «Έχουν γνώσιν οι φύλακες». Επεξεργαζόμαστε τον προϋπολογισμό ήδη από τον Ιούνιο και σταθμίζουμε όλα τα δεδ...