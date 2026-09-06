Προεδρικές 2028 και ΔΗΣΥ: Τρεις υποψήφιοι, ένα χρίσμα και η επόμενη μέρα του κόμματος - Σεισμός στον Συναγερμό*

Η εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη στην προεδρία της Δημοκρατίας το 2023 προκάλεσε σεισμικές δονήσεις πολλών Ρίχτερ στον Δημοκρατικό Συναγερμό, που είχαν ως αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο τότε πρόεδρος του κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου και να εκλεγεί νέα πρόεδρος η Αννίτα Δημητρίου. Στον ΔΗΣΥ δεν έχει αρχίσει ακόμη η επίσημη διαδικασία για το 2028, όμως έχει ήδη ξεκινήσει η μάχη για το ποιος θα ελέγξει τον Συναγερμό όταν έρθει η ώρα. Κι αυτό εξηγεί γιατί η ένταση είναι δυσανάλογα μεγάλη, ενώ οι προεδρικές απέχουν σχεδόν ενάμιση χρόνο. Η αντιπαράθεση για το χρίσμα, που υπόβοσκε για μήνες, κορυφώθηκε το τελευταίο διάστημα με κινήσεις, δηλώσεις και μπηχτές των τριών ενδιαφερόμενων: της προέδρου του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου, του τέως προέδρου του κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου και του βουλευτή Γιώργου Παμπορίδη, ο οποίος έχει βάλει ήδη ξεκάθαρα κάτω το όνομά του για το ’28. Οι τρεις παίκτες Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, μετά το καλό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του περασμένου Μαΐου, δεν επιβεβαιώνει αλλά ούτε απορρίπτει την προοπτική να είναι η υποψήφια του Συναγερμού για το ’28 - όλοι...