Νέα αναβολή για τελικές αγορεύσεις στη δίκη εντός δίκης της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας

Η σημερινή αναβολή δόθηκε, λόγω ασθενείας της εκπροσώπου της κατηγορούσας Αρχής.

Αναβλήθηκαν εκ νέου για τις 15 Σεπτεμβρίου οι αγορεύσεις στη δίκη εντός δίκης, που διεξάγεται στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, σε σχέση με την υπόθεση της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας, Εύας Ιζαμπέλα Κιουνζέλ, η οποία κατηγορείται για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία αναβλήθηκε ξανά στις 5 Αυγούστου κατόπιν αιτήματος της κατηγορούσας Αρχής, προκειμένου να μελετηθούν νέα νομικά ζητήματα που προέκυψαν, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατης και ενδεχομένως καθοριστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, Νικόλας Γεωργιάδης, όρισε ως νέα ημερομηνία για τις αγορεύσεις τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, στις 9:00 το πρωί, ενώ διέταξε όπως η κατηγορούμενη παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη δικάσιμο.

