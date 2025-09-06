Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Εντυπωσιακή Πρεμιέρα για το 23ο Pafos Aphrodite Festival

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Με μια μαγευτική πρεμιέρα ξεκίνησε χθες το βράδυ, 6 Σεπτεμβρίου 2025, το 23ο Pafos Aphrodite Festival, όπου περισσότεροι από 2.000 θεατές γέμισαν ασφυκτικά την πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου, για να απολαύσουν την αθάνατη όπερα Carmen του Georges Bizet.

Την έναρξη της βραδιάς τίμησαν με τους χαιρετισμούς τους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Pafos Aphrodite Festival Cyprus, Δήμαρχος Πάφου κ. Φαίδωνας Φαίδωνος, καθώς και η Υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Βασιλική Κασσιανίδου.

 Την πρεμιέρα τίμησαν με την παρουσία τους εξέχοντες εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διπλωματικών αποστολών, καθώς και ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών οργανισμών, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό θεσμικό και διεθνή χαρακτήρα του φεστιβάλ.

Το φεστιβάλ παρουσίασε μια σύγχρονη παραγωγή με τη συνεργασία του Κρατικού Θεάτρου Όπερας και Μπαλέτου της Τιφλίδας και της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. Το σκηνικό μπροστά στο επιβλητικό κάστρο, με φόντο τη θάλασσα και τον έναστρο ουρανό, δημιούργησε μια ατμόσφαιρα ονειρική και βαθιά συναισθηματική, προσφέροντας μια εμπειρία μοναδική για τους θεατές.

 Τα εισιτήρια, που κυμάνθηκαν από €35 έως €120, με την ανώτερη κατηγορία να περιλαμβάνει το συλλεκτικό πρόγραμμα και πρόσβαση σε δεξίωση με ποτό και φαγητό, εξαντλήθηκαν πλήρως και για τη δεύτερη και τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Η Πάφος ζει ένα ακόμη λαμπερό πολιτιστικό γεγονός, με το Pafos Aphrodite Festival να συνεχίζει δυναμικά την πορεία των σχεδόν 25 χρόνων του, καταγράφοντας νέους σταθμούς στη δημιουργική και επιτυχημένη ιστορία του και επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως κορυφαίου θεσμού που προβάλλει διεθνώς την πόλη και την Κύπρο.

Θεσμικός Χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited