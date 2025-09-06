Εντυπωσιακή Πρεμιέρα για το 23ο Pafos Aphrodite Festival

Με μια μαγευτική πρεμιέρα ξεκίνησε χθες το βράδυ, 6 Σεπτεμβρίου 2025, το 23ο Pafos Aphrodite Festival, όπου περισσότεροι από 2.000 θεατές γέμισαν ασφυκτικά την πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου, για να απολαύσουν την αθάνατη όπερα Carmen του Georges Bizet.

Την έναρξη της βραδιάς τίμησαν με τους χαιρετισμούς τους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Pafos Aphrodite Festival Cyprus, Δήμαρχος Πάφου κ. Φαίδωνας Φαίδωνος, καθώς και η Υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Βασιλική Κασσιανίδου.

Την πρεμιέρα τίμησαν με την παρουσία τους εξέχοντες εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διπλωματικών αποστολών, καθώς και ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών οργανισμών, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό θεσμικό και διεθνή χαρακτήρα του φεστιβάλ.

Το φεστιβάλ παρουσίασε μια σύγχρονη παραγωγή με τη συνεργασία του Κρατικού Θεάτρου Όπερας και Μπαλέτου της Τιφλίδας και της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. Το σκηνικό μπροστά στο επιβλητικό κάστρο, με φόντο τη θάλασσα και τον έναστρο ουρανό, δημιούργησε μια ατμόσφαιρα ονειρική και βαθιά συναισθηματική, προσφέροντας μια εμπειρία μοναδική για τους θεατές.

Τα εισιτήρια, που κυμάνθηκαν από €35 έως €120, με την ανώτερη κατηγορία να περιλαμβάνει το συλλεκτικό πρόγραμμα και πρόσβαση σε δεξίωση με ποτό και φαγητό, εξαντλήθηκαν πλήρως και για τη δεύτερη και τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Η Πάφος ζει ένα ακόμη λαμπερό πολιτιστικό γεγονός, με το Pafos Aphrodite Festival να συνεχίζει δυναμικά την πορεία των σχεδόν 25 χρόνων του, καταγράφοντας νέους σταθμούς στη δημιουργική και επιτυχημένη ιστορία του και επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως κορυφαίου θεσμού που προβάλλει διεθνώς την πόλη και την Κύπρο.

Θεσμικός Χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.