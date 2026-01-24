Σύγχρονη κυπριακή δημιουργία σε διάλογο με την παράδοση στο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη κυπριακή δημιουργία είχε την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό της Πάφου σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, στον Πολυχώρο Πολιτισμού «ΑΤΤΙΚΟΝ», στο πλαίσιο συναυλίας που διοργάνωσε ο Δήμος Πάφου με τη συμμετοχή του TratSik String Quartet.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συναυλία ανέδειξε τη δυναμική σχέση της λόγιας σύγχρονης μουσικής με την παραδοσιακή κυπριακή κληρονομιά, μέσα από έργα Κυπρίων συνθετών που αντλούν έμπνευση από τα ηχοχρώματα, τους ρυθμούς και τα μοτίβα της παραδοσιακής μουσικής του τόπου, μετασχηματίζοντάς τα σε νέες, σύγχρονες μουσικές φόρμες.

Όπως αναφέρεται το TratSik String Quartet, αποτελούμενο από τους Γιώργο Χατζιηγεωργίου και Σπύρο Σπύρου στα βιολιά, τον Νικόλα Ευθυμίου στη βιόλα και τον Δώρο Ζήσιμο στο βιολοντσέλο, παρουσίασε με ευαισθησία και υψηλό επίπεδο ερμηνείας έργα των συνθετών Αλέξανδρου Ντάρνα, Άντη Σκορδή, Αντρέα Παπαπέτρου, Άρη Αντωνιάδη και Δημήτρη Τσούκα.

Το κοινό ανταποκρίθηκε θερμά, παρακολουθώντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια μουσική πρόταση που γεφύρωσε το παρελθόν με το παρόν και ανέδειξε τη ζωντανή εξέλιξη της κυπριακής μουσικής δημιουργίας.

Η εκδήλωση εντάσσεται στις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου Πάφου για την προώθηση και στήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης και επιβεβαίωσε τον ρόλο της πόλης ως ενεργού πυρήνα πολιτισμού, καταλήγει η ανακοίνωση.