Σήμερα η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων καρναβαλιού 2026 στην Πάφο

Ξεκινούν σήμερα Τσικνοπέμπτη οι εκδηλώσεις για το καρναβάλι 2026 στην Πάφο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Πάφου οι εκδηλώσεις θα προσφέρουν ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλες τις ηλικίες. Φέτος, το καρναβάλι της Πάφου υπόσχεται μοναδικές στιγμές κεφιού, φαντασίας και διασκέδασης, μετατρέποντας την πόλη σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής.

Η είσοδος του Βασιλιά Καρνάβαλου που φέτος υποδύεται τον « Βασιλιά του Μαγεμένου Δάσους» θα γίνει σήμερα Τσικνοπέμπτη στις 17.00 το απόγευμα , στην Λεωφόρο Γρίβα Διγενή με την συμμετοχή της Σχολής Χορού «Danceroom Jake Athanasiades», τη Φιλαρμονική Μουσικού Σχολείου Πάφου, και τις «Μαζορέτες Πάφου» της Ακαδημίας Χορού Κωνσταντίνας Χατζηευτυχίου.

Η πομπή θα κινηθεί στη Λεωφόρο Γ. Γρίβα Διγενή, θα περάσει από την Πλατεία Κέννεντυ στην Μακαρίου και θα καταλήξει στο Χάνι του Ιμπραήμ και στο Γλέντι της Τσικνοπέμπτης.

Η αυλαία του Παφίτικου Καρναβαλιού ανοίγει με μια εντυπωσιακή έναρξη που δεν τελειώνει στην είσοδο του Βασιλιά Καρνάβαλου, αλλά συνεχίζεται σε ένα μεγάλο γλέντι στο κέντρο της πόλης, στο «μαγεμένο δάσος».

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται την σήμερα με το Γλέντι της Τσικνοπέμπτης με τους Time Surfers, 18.00, στο Χάνι του Ιμπραήμ, με τους Dj Claudio, Time Surfers Party Band.

Ο Δήμος Πάφου φροντίζει για το φαγητό, προσφέροντας δωρεάν σουβλάκια, μπέργκερ και πίτσα, ενώ στον χώρο θα υπάρχουν σημεία διάθεσης ποτών από τα καταστήματα της περιοχής.

Ακολουθεί το Κυνήγι του Θησαυρού την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, 10.00, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, ενώ όπως αναφέρεται οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορούν να επισκεφτούν το : https://www.314ep.com/game/.

Πρόκειται σύμφωνα με τον Δ. Πάφου για μια μοναδική περιπέτεια γεμάτη δράση, γρίφους, δοκιμασίες και κέφι. Το καθιερωμένο Κυνήγι Θησαυρού στα πλαίσια του Παφίτικου Καρναβαλιού 2026 επιστρέφει και σας περιμένει στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου με πλούσια έπαθλα και πολλές εκπλήξεις για όλους τους μικρούς μας φίλους.

Ακολουθεί το μασκέ πάρτυ την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, 20.00, στην Πλατεία Κέννεντυ αλλά και η μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, στις 15.00, στην Λεωφόρο Γρίβα Διγενή.

Δ. Π. Χρυσοχούς

Εξάλλου ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς με σχετική του ανακοίνωση, συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την διοργάνωση της Καρναβαλίστικης παρέλασης με την πολυάριθμη συμμετοχή ομάδων και οργανωμένων συνόλων που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τον Δ. Πόλης Χρυσοχούς σε κάθε ομάδα που θα λάβει μέρος, με ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων, οκτώ άτομα, θα δοθεί χορηγία από το Δήμο ύψους €150. Επίσης, θα δοθούν χρηματικά έπαθλα στις καλύτερες ομάδες ως ακολούθως, Α΄Βραβείο: €500, Β΄ Βραβείο: €300 και Γ΄Βραβείο: €200.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς σημειώνει πως προσβλέπει στην μαζική συμμετοχή των οργανωμένων φορέων και συνόλων του διαμερίσματος Πόλεως Χρυσοχούς με τελευταία ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής να έχει καθοριστεί αύριο Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026.

Δ. Ακάμα

Στο μεταξύ η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση του Δ. Ακάμα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου καλώντας τα οργανωμένα σύνολα ή τις μεμονωμένες ομάδες πολιτών να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δ. Ακάμα. Τέλος την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου διοργανώνεται στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας τριήμερο ρομαντισμού και καρναβαλικής διασκέδασης .