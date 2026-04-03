Αναμονή για τα αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με τις καταγγελίες Δρουσιώτη, δηλώνει ο Νικόλας Παπαδόπουλος

Αναμένουμε να ακούσουμε τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, ανέφερε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος σε δηλώσεις του στο πλαίσιο περιοδείας του στην Πάφο, προσθέτοντας πως για αυτό ακριβώς καλούν την Αστυνομία και όλες τις διωκτικές αρχές να ερευνήσουν αυτές τις καταγγελίες το συντομώτερο δυνατό και χωρίς καμία καθυστέρηση.

Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε πως στο τέλος της ημέρας δύο ενδεχόμενα υπάρχουν, είτε αυτές οι καταγγελίες ευσταθούν και τότε θα πρέπει να οδηγηθούν άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι στην δικαιοσύνη, είτε αυτές οι καταγγελίες δεν ευσταθούν και αυτό, όπως είπε, θα φανεί από τις έρευνες, λέγοντας πως σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει όλοι να προβληματιστούμε ποιοι επωφελούνται και ποιοι προωθούν για ποιους λόγους την αποσταθεροποίηση της χώρας.

Εμείς θεωρούμε, συνέχισε, « ότι τέτοιοι ισχυρισμοί εάν δεν ευσταθούν έχουν συγκεκριμένη σκοπιμότητα ». Επίσης σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος πως θα πρέπει να προβληματιστούμε κατά πόσο η επόμενη Βουλή θα επιλύει τα προβλήματα των πολιτών και κατά πόσο θα επιδίδεται συνέχεια σε θεωρίες συνωμοσίας και σε ανούσιες αντιπαραθέσεις, συμπλήρωσε.

Περιοδεία

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως ξεκινήσανε σήμερα την περιοδεία τους στην επαρχία Πάφου με την πρώτη επίσκεψη σήμερα το πρωί στην Μονάδα Αφαλάτωσης στα Κούκλια.. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στον ΕΟΑ Πάφου αναφέρθηκε στην συνάντηση του με τον πρόεδρο και άλλα στελέχη του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου και θα συνεχίσουν στην συνέχεια με επίσκεψη στον Δήμο Πάφου.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως η προοπτική της Πάφου είναι αυταπόδεικτη. Ενδεικτικά είπε πως τα προηγούμενα χρόνια η οικονομία στην επαρχία Πάφου έχει δείξει ανθεκτικότητα και σημαντική κατά κεφαλήν ανάπτυξη, προσθέτοντας πως ίσως να είναι η πιο επιτυχημένη επιχειρηματικά επαρχία της Κύπρου.

Όμως είπε αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και προκλήσεις ιδιαίτερα σε μια περίοδο που εντοπίζουμε κρίσεις.

Για αυτό ακριβώς το λόγο, είπε ο κ. Παπαδόπουλος, « εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε την σταθερότητα, την ομαλότητα της κυπριακής οικονομίας, να διαχειριστούμε κρίσεις όπως είναι οι επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Μέση Ανατολή», προσθέτοντας πως « οφείλουμε να προειδοποιήσουμε ότι η τοξικότητα και η αποσταθεροποίηση της χώρας που κάποιοι φαίνεται να προωθούν συστηματικά και εργολαβικά μόνο σε περιπέτειες θα οδηγήσουν την Κύπρο».

Για αυτό ακριβώς τον λόγο ως Δημοκρατικό κόμμα θέλουμε να λειτουργήσουμε ως εγγύηση ασφάλειας για την σταθερότητα και την ομαλότητα της χώρας, όπως είπε. Ο κ. Παπαδόπουλος αρχικά στο πλαίσιο της περιοδείας του επισκέφτηκε την Μονάδα Αφαλάτωσης στα Κούκλια, ακολούθησε η επίσκεψη στον ΕΟΑ Πάφου, στο Τμήμα Αδειοδότησης στον ΕΟΑ Πάφου, ενώ ακολούθως θα παραστεί σε σύσκεψη με το Εργατικό Προσωπικό του ΕΟΑ Πάφου.

Στην συνέχεια, θα επισκεφτεί τον Δήμο Πάφου, στη 13:00 θα έχει συνάντηση με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Πάφου, ενώ στις 18:30 θα παραστεί τέλος σε τιμητική εκδήλωση στο ξενοδοχείο King Evelthon.