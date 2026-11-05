CFA Society Cyprus: Ξεκινά το Research Challenge 2026-27 με επίκεντρο τη Logicom

Ο ετήσιος παγκόσμιος διαγωνισμός CFA Institute Research Challenge προσφέρει στους φοιτητές πρακτική εμπειρία στην ανάλυση μετοχών. Οι ομάδες μελετούν μια εισηγμένη εταιρεία, ετοιμάζουν έκθεση ανάλυσης με σύσταση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης και παρουσιάζουν τα ευρήματά τους σε επιτροπή επαγγελματιών του κλάδου.

Κατά τους επόμενους μήνες, ομάδες από πανεπιστήμια σε όλη την Κύπρο θα εξετάσουν τις δραστηριότητες, τις οικονομικές επιδόσεις και τις προοπτικές της Logicom, με την καθοδήγηση ακαδημαϊκών συμβούλων και μεντόρων που είναι κάτοχοι του τίτλου CFA. Η νικήτρια ομάδα του τοπικού τελικού, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο του 2027, θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον περιφερειακό τελικό.

Η Δρ Στέλλα Μουρουζίδου-Δάμτσα, CFA, επικεφαλής της Επιτροπής Πανεπιστημιακών Σχέσεων και Research Challenge του CFA Society Cyprus, δήλωσε: «Το Research Challenge είναι μία από τις πιο πολύτιμες εμπειρίες που μπορούμε να προσφέρουμε σε φοιτητές που σκέφτονται να ακολουθήσουν καριέρα στη διαχείριση επενδύσεων. Τους βγάζει από την αίθουσα διδασκαλίας και τους προκαλεί να σκεφτούν, να αναλύσουν και να παρουσιάσουν όπως οι επαγγελματίες αναλυτές».

Ο διαγωνισμός φέρνει επίσης τους φοιτητές σε επαφή με τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς του CFA Institute, αναδεικνύοντας τη σημασία της ακεραιότητας στην επενδυτική έρευνα από τα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ