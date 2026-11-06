ΚΕΒΕ: Δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας Κύπρου και Βιετνάμ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΕΒΕ, στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της πολιτείας, διπλωματικών αρχών, επιχειρηματικών φορέων και ερευνητικών οργανισμών. Στόχος ήταν η ενίσχυση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, η εξέταση νέων επενδυτικών ευκαιριών και η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, απηύθυνε χαιρετισμό, εστιάζοντας στις προοπτικές ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων και στη σημασία της ανάπτυξης εμπορικών και επενδυτικών δεσμών με δυναμικές αγορές της Ασίας. Η Πρέσβης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, Nguyen Phuong Anh, παρουσίασε τη στρατηγική προοπτική των σχέσεων των δύο χωρών, με έμφαση στη διεύρυνση της επιχειρηματικής συνεργασίας και στις ευκαιρίες που δημιουργεί η ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ–Βιετνάμ.

Ο Αναπληρωτής ΓΓ του ΚΕΒΕ, Αιμίλιος Μιχαήλ, ανέφερε ότι, παρά τη γεωγραφική απόσταση, οι δύο χώρες έχουν συμπληρωματικά οικονομικά πλεονεκτήματα, τα οποία μπορούν να στηρίξουν στενότερη και παραγωγικότερη συνεργασία. Αναφέρθηκε στον δυναμισμό της βιετναμέζικης οικονομίας και στον αυξανόμενο ρόλο της στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και στη θέση της Κύπρου ως επιχειρηματικού και επενδυτικού κόμβου με πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο κ. Μιχαήλ υπογράμμισε τη σημασία αξιοποίησης της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ–Βιετνάμ για τη δημιουργία συγκεκριμένων επιχειρηματικών ευκαιριών. Ως πεδία συνεργασίας ανέφερε τη ναυτιλία, τον τουρισμό, τις επαγγελματικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την έρευνα, την καινοτομία και την ανώτερη εκπαίδευση. Επανέλαβε τη δέσμευση του ΚΕΒΕ να στηρίζει την εξωστρέφεια των κυπριακών επιχειρήσεων και να διευκολύνει συνεργασίες με ουσιαστικό, μακροπρόθεσμο όφελος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Invest Cyprus, Μάριος Τάννουσης, παρουσίασε το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον της Κύπρου. Εστίασε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας ως προορισμού διεθνών επενδύσεων, στην πρόσβαση στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά και στις δυνατότητες που προσφέρει σε επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην ευρύτερη περιοχή.

Η Duong Phuong Thao, Σύμβουλος του Εμπορικού Γραφείου του Βιετνάμ στην Ιταλία, παρουσίασε το εμπορικό και επενδυτικό περιβάλλον του Βιετνάμ, τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά της χώρας και τις προοπτικές συνεργασίας με κυπριακές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, έμφαση δόθηκε επίσης στην έρευνα και την καινοτομία ως πεδία οικονομικής συνεργασίας. Ο Ανδρέας Ανδρέου, Business Development & Technology Commercialization Executive του Κέντρου Αριστείας «Ερατοσθένης», παρουσίασε τις δραστηριότητες του Κέντρου και τις δυνατότητες αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και τεχνολογικών εφαρμογών μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις.

Ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας CYENS, Γιώργος Χρυσάνθου, παρουσίασε το έργο και τις δυνατότητες του Κέντρου, αναδεικνύοντας τις προοπτικές διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα, τις ψηφιακές τεχνολογίες και την καινοτομία.

Το ΚΕΒΕ αναφέρει ότι αποδίδει «ιδιαίτερη σημασία στην περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων Κύπρου και Βιετνάμ και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι δύο αγορές». Όπως σημειώνει, μέσα από πρωτοβουλίες όπως το φόρουμ επιδιώκει να συμβάλει στη δημιουργία νέων διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου, την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη μακροχρόνιων επιχειρηματικών σχέσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ