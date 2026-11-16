Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση «SHE MEANS BUSINESS – Γυναίκες που δημιουργούν. Γυναίκες που επιχειρούν. Γυναίκες που αλλάζουν», την οποία διοργάνωσε το Υπουργείο με αφορμή την Ημέρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Νοεμβρίου, ο κ. Δαμιανός είπε ότι η εκδήλωση δίνει τον λόγο σε γυναίκες που έκαναν το δικό τους επιχειρηματικό βήμα και δημιούργησαν και ανέπτυξαν επιχειρήσεις σε διαφορετικούς τομείς, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις και αξιοποιώντας ευκαιρίες.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα συνδέεται τόσο με την ισότητα των ευκαιριών όσο και με τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας. Όταν περισσότερες γυναίκες αξιοποιούν τις γνώσεις, την εμπειρία και τις ιδέες τους, διευρύνεται η παραγωγική βάση της οικονομίας και δημιουργούνται νέες προοπτικές για απασχόληση και ανάπτυξη, σημείωσε.

Για να μετατραπεί μια επιχειρηματική ιδέα σε βιώσιμη δραστηριότητα, χρειάζονται πρόσβαση σε χρηματοδότηση, σωστή πληροφόρηση και καθοδήγηση, κατάλληλες δεξιότητες και δυνατότητες συνεργασίας, είπε. Πρόσθεσε ότι απαιτείται επίσης δημόσια διοίκηση που να εξυπηρετεί αποτελεσματικά, με σαφείς διαδικασίες και λιγότερη γραφειοκρατία.

Για τις γυναίκες, συνέχισε, η επιχειρηματική προσπάθεια μπορεί να συνοδεύεται από πρόσθετα εμπόδια, όπως στερεότυπα για τον ρόλο τους, δυσκολίες πρόσβασης σε επαγγελματικά δίκτυα και άνιση κατανομή των ευθυνών φροντίδας. «Οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις συνθήκες όταν συζητούμε για ουσιαστικά ίσες ευκαιρίες στην επιχειρηματικότητα», ανέφερε.

Αναφερόμενος στα σχέδια στήριξης της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων και της γυναικείας, ο κ. Δαμιανός έκανε λόγο για το Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021–2027. Το σχέδιο προκηρύχθηκε το 2021 και το 2024, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως είπε, αποτελεί εργαλείο στήριξης για νέους και γυναίκες που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις, τα ταλέντα και τις εμπειρίες τους, μετατρέποντας μια επιχειρηματική ιδέα σε βιώσιμη επιχείρηση.

Παράλληλα, το Υπουργείο προωθεί νέο, εκσυγχρονισμένο σχέδιο για τη νεανική επιχειρηματικότητα, με στόχο τη στήριξη νέων ηλικίας 18-35 ετών για την ανάπτυξη μικρών και βιώσιμων επιχειρήσεων. Το σχέδιο βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και προβλέπει απλούστερες διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, καθώς και διαχείρισης, ανέφερε.

Νέα προκήρυξη του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων αναμένεται το 2027, με στόχο τη στήριξη επενδύσεων στην τεχνολογία και τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ο κ. Δαμιανός είπε ακόμη ότι το Υπουργείο προχωρεί στην αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των σχεδίων χορηγιών και στην ενίσχυση της διαδικασίας εξέτασης αιτημάτων πληρωμής. Στόχος είναι η απλούστευση των διαδικασιών, η καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων και η ταχύτερη καταβολή των χορηγιών.

Επισήμανε επίσης τη σημασία που έχει για τις επιχειρήσεις η δυνατότητα αναζήτησης συνεργασιών και πελατών πέρα από την κυπριακή αγορά, μέσω συμμετοχών σε εκθέσεις, επιχειρηματικών αποστολών και δράσεων δικτύωσης και προβολής.

Ο Υπουργός ευχαρίστησε την Αθηνά Κωνσταντίνου, τη Δρ Σίλια Χατζηχριστοδούλου και τη Μοδεστούλα Παπαϊωάννου. Οι εμπειρίες τους, όπως ανέφερε, «από τη διεθνή συμβουλευτική και την οικονομική εκπαίδευση, στη στήριξη επιχειρήσεων και στην προσχολική αγωγή» αναδεικνύουν το εύρος των πεδίων στα οποία οι γυναίκες δημιουργούν και αναλαμβάνουν ευθύνη.

Πηγή: ΚΥΠΕ