H Κύπρος στην εξίσωση της «Ασπίδας του Αχιλλέα»; H νέα συμφωνία Αθήνας–Τελ Αβίβ δημιουργεί νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο

Η συμφωνία της περασμένης Δευτέρας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για προμήθεια σύγχρονου και ολοκληρωμένου αντιαεροπορικού θόλου, ύψους περίπου 3,5 δισ. δολαρίων, σαφώς και δεν αφήνει αδιάφορη την Κύπρο. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία τοποθετεί και την Κύπρο σε αυτήν την πολιτικοστρατιωτική εξίσωση και προσθέτει ακόμα ένα λιθαράκι στην ισχυρή συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα», τα μέσα και οι δυνατότητες του νέου πολυεπίπεδου όπλου που αποκτά η Ελλάδα, σε συνάρτηση και με την ενίσχυση των τελευταίων ετών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, δημιουργούν νέα δεδομένα στο ισοζύγιο δυνάμεων. Στρατιωτικοί κύκλοι εκτιμούν ότι, σε περίπου τρία χρόνια, με την ε...