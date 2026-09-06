Η συμφωνία της περασμένης Δευτέρας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για προμήθεια σύγχρονου και ολοκληρωμένου αντιαεροπορικού θόλου, ύψους περίπου 3,5 δισ. δολαρίων, σαφώς και δεν αφήνει αδιάφορη την Κύπρο. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία τοποθετεί και την Κύπρο σε αυτήν την πολιτικοστρατιωτική εξίσωση και προσθέτει ακόμα ένα λιθαράκι στην ισχυρή συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα», τα μέσα και οι δυνατότητες του νέου πολυεπίπεδου όπλου που αποκτά η Ελλάδα, σε συνάρτηση και με την ενίσχυση των τελευταίων ετών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, δημιουργούν νέα δεδομένα στο ισοζύγιο δυνάμεων. Στρατιωτικοί κύκλοι εκτιμούν ότι, σε περίπου τρία χρόνια, με την ε...
H Κύπρος στην εξίσωση της «Ασπίδας του Αχιλλέα»; H νέα συμφωνία Αθήνας–Τελ Αβίβ δημιουργεί νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο
Η συμφωνία για την προμήθεια του νέου αντιαεροπορικού θόλου στην Ελλάδα και τα κοινά στοιχεία με το σύστημα που πρόσφατα απέκτησε η Εθνική Φρουρά υπάρχουν ως προς τη φιλοσοφία, τον τρόπο λειτουργίας, τον εντοπισμό και αναγνώριση των δυνητικών απειλών και την άμεση ενεργοποίηση αντιαεροπορικής… απάντησης
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