Στα $1,44 δισ. το εμπόριο Κύπρου-Κίνας το 2025: Αύξηση 26% και νέες προοπτικές συνεργασίας

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, με έμφαση στις επενδύσεις, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, τις νέες τεχνολογίες, την πράσινη ενέργεια, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχών και επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε ο κ. Γιανγκ, το 2025 η Κίνα ήταν ο τέταρτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κύπρου και η τρίτη μεγαλύτερη χώρα προέλευσης των κυπριακών εισαγωγών. Πρόσθεσε ότι κυπριακά προϊόντα, όπως το χαλλούμι, η ζιβανία και οι χυμοί, αποκτούν παρουσία στην κινεζική αγορά.

Ο Πρέσβης είπε ακόμη ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια συνεργασίας στους τομείς της ναυτιλίας, του τουρισμού, της πράσινης ανάπτυξης και της ψηφιακής οικονομίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το φόρουμ, ανέφερε, εντάσσεται στις εκδηλώσεις για την 55η επέτειο των διπλωματικών σχέσεων Κύπρου–Κίνας. Τόνισε επίσης ότι η συνεργασία των τοπικών αρχών αποτελεί σημαντικό πυλώνα των διμερών σχέσεων και υπενθύμισε τη δημιουργία της Συμμαχίας Αδελφοποιημένων Πόλεων Κίνας–Κύπρου τον Σεπτέμβριο του 2023, με στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικών συνεργασιών μεταξύ πόλεων και τοπικών κοινωνιών.

Ο κ. Γιανγκ αναφέρθηκε και στις προοπτικές της κινεζικής οικονομίας, καθώς και στις ευκαιρίες για ξένες επιχειρήσεις που δημιουργούν η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και άλλων καινοτόμων τομέων.

ΚΕΒΕ: Στόχος σταθερές επιχειρηματικές συνεργασίες

Τη σημασία να μετατραπούν οι διμερείς σχέσεις σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές συνεργασίες ανέδειξε ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου. Την ομιλία του διάβασε ο Γενικός Διευθυντής του Επιμελητηρίου, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης.

Ο κ. Σταύρου είπε ότι η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει σημείο εισόδου για κινεζικές επιχειρήσεις στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, αξιοποιώντας τη θέση της στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, το ανθρώπινο δυναμικό, τις επαγγελματικές υπηρεσίες, καθώς και το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας.

Από την άλλη, σημείωσε ότι η Κίνα είναι σημαντική αγορά και διεθνές κέντρο τεχνολογίας, καινοτομίας, παραγωγής και επενδύσεων, με ευκαιρίες για κυπριακές επιχειρήσεις.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή επιχειρήσεων, δημοτικών αρχών και περιφερειακών οργανισμών στο φόρουμ, σημειώνοντας ότι η συνεργασία σε τοπικό επίπεδο μπορεί να δημιουργήσει άμεσες εμπορικές ευκαιρίες. Ως παράδειγμα ανέφερε την προγραμματισμένη υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας στον τουρισμό μεταξύ της κυπριακής Top Kinisis και της κινεζικής Zhejiang Overseas (Ningbo) International Travel Service Co., Ltd.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ τόνισε ότι η αξία του φόρουμ θα φανεί μέσα από τις συνεργασίες που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωσή του και διαβεβαίωσε ότι το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να στηρίζει τη διασύνδεση κυπριακών και κινεζικών επιχειρήσεων.

Προύντζος: Στόχος ενεργειακή αυτονομία 80% για τη Λευκωσία

Συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας με κινεζικές πόλεις και επιχειρήσεις παρουσίασε ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, εστιάζοντας στην πράσινη ενέργεια, στις υποδομές έξυπνης πόλης και στην έρευνα.

Ο κ. Προύντζος ανέφερε ότι ο Δήμος προωθεί έργο για την επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας 80% μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το σχέδιο περιλαμβάνει φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος 11 μεγαβάτ και δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, έχουν ολοκληρωθεί δύο σχετικές μελέτες με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, η πρωτοβουλία προσφέρει περιθώρια συνεργασίας με κινεζικές πόλεις και επιχειρήσεις που διαθέτουν τεχνογνωσία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ανακοίνωσε επίσης ότι την Παρασκευή προγραμματίζεται, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας στο Πεκίνο, η υπογραφή συμφωνίας με στόχο τη σύνδεση ακαδημαϊκών και ερευνητικών κέντρων της Λευκωσίας με αντίστοιχους φορείς κινεζικών πόλεων.

Παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα της πρωτεύουσας, αναφέρθηκε στα έξι πανεπιστήμια, τα έξι κέντρα αριστείας και τους περίπου 50.000 φοιτητές, καθώς και στις δυνατότητες προσέλκυσης διεθνών επιχειρήσεων και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Στις υποδομές έξυπνης πόλης της Λευκωσίας περιλαμβάνονται το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών, αισθητήρες, έξυπνος φωτισμός, συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και η πλατφόρμα επικοινωνίας με τους δημότες Novoville. Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι οι υποδομές αυτές δημιουργούν δυνατότητες συνεργασίας με κινεζικές εταιρείες για την αναβάθμιση και αξιοποίησή τους.

Πρόσθεσε ότι η Λευκωσία διαθέτει ανταγωνιστικό κόστος εγκατάστασης επιχειρήσεων και στέγασης, ισχυρή πανεπιστημιακή και ερευνητική παρουσία, καθώς και οικονομική δραστηριότητα που δεν εξαρτάται από την εποχικότητα του τουρισμού.

Βύρας: Συνεργασία δήμων για έξυπνες και βιώσιμες πόλεις

Στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών Κύπρου και Κίνας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου και Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας.

Ο κ. Βύρας είπε ότι η Κίνα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εταίρο για την Κύπρο στην τεχνολογική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό, ενώ η Κύπρος μπορεί να προσφέρει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Παρά τις διαφορές στο μέγεθος των δύο χωρών, σημείωσε, οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες, στην ανάπτυξη έξυπνων πόλεων, στη διαχείριση αποβλήτων, στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Υπενθύμισε ότι το 2025 πραγματοποιήθηκε στην Κίνα εκπαιδευτική επίσκεψη 26μελούς αντιπροσωπείας της κυπριακής τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο προγράμματος για τη σύγχρονη αστική ανάπτυξη και διαχείριση. Η επίσκεψη έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν πρακτικές τεχνολογικής ανάπτυξης και αστικού σχεδιασμού, καθώς και τρόπους συνδυασμού της οικονομικής προόδου με τη διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων εξέφρασε την ετοιμότητα των κυπριακών τοπικών αρχών να στηρίξουν νέες συνεργασίες που θα προκύψουν από το φόρουμ, προς όφελος επιχειρήσεων και τοπικών κοινωνιών.

Invest Cyprus: Πάνω από €4 δισ. η συνεισφορά της τεχνολογίας στην οικονομία

Τις επενδυτικές δυνατότητες της Κύπρου και την πορεία της οικονομίας παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής του Invest Cyprus, Μάριος Ταννούσης, αναφερόμενος στους τομείς που προσελκύουν αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον.

Όπως ανέφερε, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών αποτελούν πλέον βασικό μοχλό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Η ετήσια συνεισφορά τους υπερβαίνει τα €4 δισ. και αντιστοιχεί περίπου στο 15% με 16% του ΑΕΠ.

Ο κ. Ταννούσης σημείωσε ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κύπρο αυξάνονται από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, η χώρα βρίσκεται μεταξύ των δέκα πρώτων παγκοσμίως ως προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις ανά κάτοικο.

Θετική πορεία, πρόσθεσε, καταγράφουν επίσης η ναυτιλία, η εκπαίδευση, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ο τουρισμός. Αναφέρθηκε ειδικότερα στη δυνατότητα κινεζικών επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν την Κύπρο ως περιφερειακή βάση για δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Κατά τον ίδιο, η γεωγραφική θέση της χώρας, μαζί με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και το νομικό σύστημα, διαμορφώνει προϋποθέσεις για την ανάπτυξη επενδυτικών και εμπορικών δραστηριοτήτων. Αναφέρθηκε ακόμη στις δυνατότητες συνεργασίας στη χρηματοοικονομική τεχνολογία, σημειώνοντας ότι το κυπριακό οικοσύστημα καινοτομίας και οι εποπτικοί μηχανισμοί μπορούν να υποστηρίξουν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Πάνω από 200 μέλη στον Κυπροκινεζικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο

Ο Πρόεδρος του Κυπροκινεζικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου, Θεόδωρος Παρπέρης, αναφέρθηκε στις δυνατότητες διεύρυνσης των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων των δύο χωρών.

Όπως είπε, η Κύπρος προσφέρει πλεονεκτήματα σε κινεζικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ευρύτερη περιοχή, χάρη στη γεωγραφική της θέση, το νομικό και φορολογικό περιβάλλον και την ανάπτυξη των επαγγελματικών και ψηφιακών υπηρεσιών.

Ο Σύνδεσμος αριθμεί περισσότερα από 200 μέλη και αναπτύσσει επιχειρηματικές επαφές μέσω αποστολών, συνεδρίων και εκδηλώσεων δικτύωσης στην Κύπρο και την Κίνα, ανέφερε. Πρόσθεσε ότι προετοιμάζει νέα πρωτοβουλία στην Κίνα και εξέφρασε την προσδοκία να υλοποιηθεί σύντομα.

Καταλήγοντας, ο κ. Παρπέρης υπογράμμισε ότι για να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία χρειάζεται να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες ευκαιρίες και να μετατραπούν σε απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ