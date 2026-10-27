Η 30ή Νοεμβρίου 2026 είναι η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων, γνωστοποιήσεων και κοινοποιήσεων, καθώς και για την καταβολή οφειλόμενου συμπληρωματικού φόρου, σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας.
Έως τις 30 Νοεμβρίου η προθεσμία για δηλώσεις ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων
Το Τμήμα Φορολογίας ορίζει την 30ή Νοεμβρίου 2026 ως καταληκτική ημερομηνία για δηλώσεις, γνωστοποιήσεις, κοινοποιήσεις και καταβολή συμπληρωματικού φόρου για συγκεκριμένες κυπριακές οντότητες.
Η προθεσμία αφορά τον Νόμο 151(I)/2024 για την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ένωση. Εφαρμόζεται σε προθεσμίες που αφορούν κυπριακές συνιστώσες οντότητες ή κοινοπραξίες, για το πρώτο οικονομικό έτος που αρχίζει μεταξύ 31 Δεκεμβρίου 2023 και 30 Δεκεμβρίου 2024.
Σε ανακοίνωσή του, συμπληρωματική της ανακοίνωσης της 15ης Ιουνίου 2026, το Τμήμα αναφέρει ότι έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις (Form T.D.336) 2026 και (Form T.D.335) 2026, οι γνωστοποιήσεις (Form T.D.332) 2026 και (Form T.D.334) 2026, καθώς και οι κοινοποιήσεις (Form T.D.331) 2026 και (Form T.D.333) 2026. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να καταβληθεί και ο οφειλόμενος συμπληρωματικός φόρος.
Το Τμήμα Φορολογίας διευκρινίζει ότι, εάν οι συγκεκριμένες δηλώσεις, γνωστοποιήσεις ή κοινοποιήσεις έχουν προθεσμία υποβολής πριν από τις 30 Νοεμβρίου 2026 ή ο συμπληρωματικός φόρος πρέπει να καταβληθεί νωρίτερα, δεν θα επιβληθούν προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα ή/και τόκοι ή/και επιβαρύνσεις, εφόσον η υποβολή ή η καταβολή γίνει έως και τις 30 Νοεμβρίου 2026.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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