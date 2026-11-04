Κεραυνός: Η αυξημένη κατανάλωση μπορεί να ενισχύσει τα έσοδα από τον ΦΠΑ- Πάντοτε σκεφτόμαστε πρόσθετα μέτρα

Ο κ. Κεραυνός ανέφερε επίσης ότι η μείωση στους φορολογικούς συντελεστές για τα καύσιμα κίνησης, η οποία λήγει στο τέλος του μήνα, θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου με πρόταση να ανανεωθεί, πιθανόν έως τον Μάρτιο του 2027.

Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και με αφορμή την ανακοίνωση της προηγούμενης ημέρας για το δημοσιονομικό πλεόνασμα, εξέφρασε ικανοποίηση για την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Την απέδωσε στην «προληπτική και υπεύθυνη οικονομική πολιτική» της Κυβέρνησης.

«Θέλω να ελπίζω ότι δεν φτάσαμε στο σημείο να κατηγορούμε την Κυβέρνηση επειδή διατηρεί, συντηρεί μια επιτυχημένη οικονομική πολιτική και μια καλή οικονομία», είπε.

Αναφερόμενος στον χαρακτηρισμό «πληθωριστικός φόρος προστιθέμενης αξίας», ο Υπουργός είπε ότι η Κυβέρνηση έχει μειώσει τον ΦΠΑ σε πολλές περιπτώσεις, μεταξύ άλλων σε βασικά προϊόντα, στο ηλεκτρικό ρεύμα και στην ενέργεια. Πρόσθεσε ότι η κυπριακή οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κατανάλωση.

«Με αυξημένη κατανάλωση είναι δυνατόν να προκύψουν και αυξημένα έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Για να υπάρχει αυτή η κατανάλωση όμως, σημαίνει ότι υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα», είπε, σημειώνοντας ότι μέσω της κοινωνικής πολιτικής και της αξιοποίησης των πλεονασμάτων η Κυβέρνηση ενισχύει καθημερινά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ιδιαίτερα των ευάλωτων νοικοκυριών και συμπολιτών.

Ο κ. Κεραυνός υποστήριξε ότι αυτή η πολιτική διατηρεί τη χώρα στην επενδυτική βαθμίδα και θα συνεχιστεί, ειδικά εν μέσω των αρνητικών γεωπολιτικών εξελίξεων και των πολέμων. Όπως είπε, διασφαλίζει τη μελλοντική πορεία της οικονομίας και προσφέρει ασφάλεια σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων.

Υπενθύμισε ότι οι δαπάνες της Κυβέρνησης για τον αφθώδη πυρετό και τις πυρκαγιές στη Λεμεσό, οι οποίες ανέρχονται σε αρκετά εκατομμύρια, δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό. Είπε ότι καλύφθηκαν μέσα από τη συνετή οικονομική πολιτική, η οποία δημιουργεί πλεονάσματα και μειώνει το δημόσιο χρέος, ώστε η χώρα να μπορεί να δανειστεί από τις διεθνείς αγορές όταν χρειαστεί, χωρίς να παραβιάζει τους περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης.

Ερωτηθείς για τις πληθωριστικές τάσεις και το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων στήριξης, ο Υπουργός είπε ότι όσο η παγκόσμια και πανευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση αυξάνει το κόστος για τα άτομα και τις επιχειρήσεις, θα υπάρχει τάση ανόδου του πληθωρισμού. Χαιρέτισε την τελευταία απόφαση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, να μην αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκια.

Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις και την ακρίβεια, καθώς και τις ομάδες πολιτών που χρειάζονται πρόσθετη στήριξη, ενώ εξετάζει διαρκώς επιπλέον μέτρα. Για τη μείωση των συντελεστών στα καύσιμα κίνησης, η οποία λήγει στο τέλος του μήνα, είπε ότι θα κατατεθεί πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για ανανέωση, πιθανόν έως τον Μάρτιο του 2027.

Απαντώντας σε δημοσίευμα για αύξηση των κρατικών εσόδων και μείωση των επενδύσεων και των υποδομών, ο κ. Κεραυνός είπε ότι «δεν είναι μειώσεις». Ανέφερε ότι υπάρχει μικρή χρονική υστέρηση στην υλοποίηση ορισμένων έργων που κληρονόμησε η Κυβέρνηση και τα οποία χαρακτήρισε προβληματικά, προσθέτοντας ότι καταβάλλεται προσπάθεια να προχωρήσουν. Είπε ακόμη ότι η οικονομική πολιτική και ο προϋπολογισμός παραμένουν προσανατολισμένοι στην ανάπτυξη και την κοινωνική πολιτική, σημειώνοντας ότι κανένας προηγούμενος προϋπολογισμός δεν διέθετε 23% για κοινωνική πολιτική.

Ενόψει του Eurogroup και του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN), στα οποία θα συμμετάσχει, ο Υπουργός είπε ότι αναχωρεί την Κυριακή και ότι τα θέματα αυτά θα συζητηθούν εκ νέου. Ανέφερε ότι η Κυβέρνηση αναμένει απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Φορολογία στο αίτημά της για περαιτέρω μείωση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης. Από τις έως τώρα επικοινωνίες, είπε, διαβλέπει «μια θετική προσέγγιση».

«Εμείς θα επιμένουμε και θα συνεχίσουμε να τεκμηριώνουμε ακόμα περισσότερο τη θέση μας μέχρι να πάρουμε αυτό το οποίο μας αναλογεί», είπε, αναφερόμενος σε μια οικονομία που δημιουργεί πλεονάσματα και έχει ρυθμό ανάπτυξης 3%. Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η ύπαρξη «ισοπεδωτικών» περιορισμών.

Πηγή: ΚΥΠΕ