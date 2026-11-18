Ο κ. Μουσιούττας τόνισε ότι οι σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις καθιστούν αναγκαία τη συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας και των φορέων της ασφαλιστικής αγοράς. Όπως σημείωσε, κανένας φορέας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του τις αβεβαιότητες που διαμορφώνονται.

Μια ισχυρή, κατάλληλα ενημερωμένη και αξιόπιστη ασφαλιστική αγορά, ανέφερε, ενισχύει την ανθεκτικότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων και συμβάλλει στην ανθεκτικότητα της ευρύτερης οικονομίας.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Κυβέρνησης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους. Ειδικότερα, μίλησε για τη μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και τις προσπάθειες βελτίωσης των διαδικασιών που αφορούν τα ταμεία, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας αναβάθμισης του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

Στον πυρήνα της ασφάλισης βρίσκεται η αρχή της αλληλεγγύης, σημείωσε, καθώς πολλοί άνθρωποι μοιράζονται τον κίνδυνο, ώστε κανείς να μη μένει μόνος όταν αυτός γίνει πραγματικότητα. Η πραγματική αξία της ασφάλισης, εξήγησε, φαίνεται τη στιγμή της ανάγκης: όταν μια οικογένεια αντιμετωπίζει απώλεια, μια επιχείρηση πλήττεται από καταστροφή ή ένας εργαζόμενος τραυματίζεται.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις τεχνολογικές εξελίξεις και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στον ασφαλιστικό τομέα. Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας και η αξιοποίηση των δεδομένων παρέχουν πολύτιμα εργαλεία για ταχύτερη και ακριβέστερη εξυπηρέτηση, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες δυνατότητες αξιοποιούνται προς όφελος του ανθρώπου, ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα και ότι η εμπιστοσύνη και η επαγγελματική ευθύνη δεν αντικαθίστανται από κανέναν αλγόριθμο ή μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης.

Ο κ. Μουσιούττας αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της συνεχούς κατάρτισης για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς. Εξήρε τη διαχρονική συμβολή του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου, το οποίο ιδρύθηκε το 1972 και εξελίχθηκε σε σημαντικό φορέα εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης για τους ανθρώπους του ασφαλιστικού κλάδου.

Μίλησε ακόμη για τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και τις διεθνείς συνεργασίες του Ινστιτούτου, επισημαίνοντας ότι η αναβάθμιση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων συμβάλλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας της ασφαλιστικής αγοράς.

Ολοκληρώνοντας, συνεχάρη τη διοίκηση, την οργανωτική επιτροπή και τους συντελεστές του συνεδρίου για τη συμβολή τους στην προώθηση της ασφαλιστικής εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη του κλάδου.

Πηγή: ΚΥΠΕ