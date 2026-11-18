«Είμαι μητέρα ενός ενήλικου γιου και ενός πολύ μικρού κοριτσιού και έχω να ανακοινώσω σήμερα στους συντελεστές της εκπομπής κάτι που δεν γνωρίζουν, ούτε κανένας άλλος για την ακρίβεια, ότι σύντομα θα γίνω μητέρα τριών παιδιών. Αυτή τη στιγμή είμαι 12 εβδομάδων έγκυος στο επόμενο παιδί μου» ανέφερε η Χούντερκαμπ.

Σε μια απρόσμενη αποκάλυψη προχώρησε ζωντανά στον αέρα η Δρ. Ρενέ Χούντερκαμπ (Dr. Renee Hoenderkamp), γενική ιατρός και παρουσιάστρια ενημερωτικής εκπομπής του ειδησεογραφικού δικτύου GB News, ανακοινώνοντας ότι περιμένει παιδί σε ηλικία 59 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, την ώρα που διεξαγόταν συζήτηση για τις ανησυχίες των κατοίκων στο χωριό Πίντινγκτον του Όξφορντσαϊρ, όπου σχεδιάζεται η φιλοξενία 1.200 αιτούντων άσυλο σε πρώην στρατιωτική βάση.

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