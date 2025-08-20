Ισχυρές τουριστικές επιδόσεις

Η κυπριακή τουριστική βιομηχανία καταγράφει θετικές επιδόσεις το 2025, σηματοδοτώντας ένα πιθανό νέο ρεκόρ αφίξεων επισκεπτών. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία, κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους (Ιανουάριος-Ιούλιος), ο αριθμός των τουριστικών αφίξεων αυξήθηκε κατά 10,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, φτάνοντας τα 2.432.129 αφίξεις, έναντι 2.203.704 την περσινή χρονιά.

Τον Ιούλιο του 2025 οι αφίξεις επισκεπτών ανήλθαν στις 589.116, έναντι 551.229 τον Ιούλιο του 2024, σημειώνοντας άνοδο 6,9%. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Ιούλιο 2025, αφού αποτέλεσαν το 32,2% (189.730) των συνολικών αφίξεων. Ακολούθησαν οι αφίξεις από το Ισραήλ με 13% (76.557), οι αφίξεις από την Πολωνία με 7,4% (43.713), οι αφίξεις από τη Γερμανία με 4,0% (23.694), οι αφίξεις από τη Σουηδία με 3,5% (20.455) και οι αφίξεις από τη Ρουμανία με 2,9% (17.000).

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι κύριες αγορές –με πρώτη το Ηνωμένο Βασίλειο (75,1% επί των αφίξεων τον Ιούλιο)– παραμένουν σταθερές, ενώ αυξάνεται το ενδιαφέρον από νέες ή αναδυόμενες αγορές, όπως η Πολωνία και το Ισραήλ.

O πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, Θάνος Μιχαηλίδης, γράφει στην έκδοση «Ξενοδόχος» του Συνδέσμου ότι προμηνύονται θετικοί και οι επόμενοι μήνες για τον τουρισμό:

«Ο Αύγουστος, μήνας κατεξοχήν αφιερωμένος στις διακοπές, βρήκε το νησί μας να υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι απολαμβάνουν στιγμές ξεκούρασης και φιλοξενίας στα τουριστικά μας καταλύματα», τονίζει.

«Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις που συνεχίζουν να επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή, οι πληρότητες των ξενοδοχειακών μονάδων διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, γεγονός που καταδεικνύει την ανθεκτικότητα και την ποιότητα του τουριστικού μας προϊόντος. Η τουριστική περίοδος, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στον Αύγουστο. Οι ενδείξεις που έχουμε μας δείχνουν ότι και οι επόμενοι μήνες προμηνύονται θετικοί, με τη ζήτηση να παραμένει υψηλή και τις πληρότητες να κινούνται σε πολύ καλά επίπεδα».

«Ο ΠΑΣΥΞΕ -προσθέτει ο κ. Μιχαηλίδης- συνεχίζει να στηρίζει ενεργά την τουριστική βιομηχανία, ενισχύοντας την ποιότητα των υπηρεσιών, ενθαρρύνοντας την καινοτομία και διασφαλίζοντας ότι η Κύπρος παραμένει σταθερά ένας ελκυστικός και ανταγωνιστικός προορισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».