Καμία εμπλοκή συγγενή του στο έργο του καλωδίου, λέει ο Γεραπετρίτης

Κανένα μέλος της οικογένειάς του δεν έχει οποιαδήποτε συμμετοχή σε εταιρεία συνδεόμενη με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέδωσε δήλωση για «αποκατάσταση της αλήθειας» σε σχέση με «ψευδές και παραπειστικό δημοσίευμα» που κυκλοφόρησε κυπριακό μέσο ενημέρωσης, για υποτιθέμενη εμπλοκή μέλους της οικογένειάς του στο έργο.

Στη δήλωσή του ο κ. Γεραπετρίτης υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Το δημοσίευμα, προσθέτει, αναφέρεται σε εταιρεία, η οποία ουδεμία σχέση έχει με το έργο ήδη από το 2023, οπότε το έργο ανελήφθη από τον ΑΔΜΗΕ. Παράλληλα, αναφέρει ότι «καμία απολύτως δικαστική έρευνα δεν διεξάγεται για θέματα, τα οποία ψευδώς υπαινίσσεται το δημοσίευμα».

«Τόσο ο τίτλος του δημοσιεύματος, όσο και το περιεχόμενό του συντάχθηκαν με προφανή συκοφαντικό σκοπό. Χωρίς να αποδίδεται οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατηγορία, προβάλλεται ένα χάος άσχετων μεταξύ τους πραγμάτων για τη δημιουργία εντυπώσεων περί "διαπλεκόμενων", χωρίς όμως να προβάλλεται έστω ένα στοιχείο που να δικαιολογεί τον κατευθυνόμενο τίτλο» λέει.

Συνεχίζει, αναφέροντας πως «ούτε βεβαίως ο χρόνος της δημοσίευσης είναι τυχαίος, λόγω των τελευταίων γεγονότων που προέκυψαν, μολονότι στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά σε θέματα που ανατρέχουν χρόνια πίσω».

«Είναι εξόφθαλμο ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα και όσους προσπαθούν να απεκδυθούν προληπτικά τις όποιες ευθύνες αναδείξει η διεξαγόμενη δικαστική έρευνα», υποστηρίζει ο κ. Γεραπετρίτης και προσθέτει ότι «θα κατατεθούν όλα τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα κατά παντός υπευθύνου για τα υποβολιμαία δημοσιεύματα. Θα δώσουν τις απαντήσεις εκεί που τους αρμόζει, στη δικαιοσύνη».

Πηγή: ΚΥΠΕ