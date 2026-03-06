Το δολάριο σε τροχιά ισχυρότερης εβδομαδιαίας ανόδου του τελευταίου έτους λόγω Μέσης Ανατολής

Το δολάριο ΗΠΑ διατηρήθηκε σταθερό την Παρασκευή και κατευθύνεται προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Το ευρώ και το ιαπωνικό γεν παρέμειναν υπό πίεση, καθώς η κρίση ώθησε τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, αυξάνοντας τους κινδύνους πληθωρισμού για οικονομίες που εξαρτώνται από εισαγωγές ενέργειας και μεταβάλλοντας τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και άλλων κεντρικών τραπεζών.

Οι αρχικές ελπίδες για αποκλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν έδωσαν τη θέση τους σε νέα αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τον αναλυτή συναλλάγματος της MUFG Lee Hardman, το δολάριο αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω βραχυπρόθεσμα. Όπως ανέφερε, ο βασικός παράγοντας θα είναι το μέγεθος του σοκ στις τιμές ενέργειας: αν οι τιμές του πετρελαίου συνεχίσουν να αυξάνονται και παραμείνουν υψηλές για μεγαλύτερο διάστημα, αυτό θα στηρίξει ένα ισχυρότερο δολάριο.

Ο δείκτης δολαρίου, που μετρά την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων, διαμορφωνόταν στις 99,14 μονάδες, καταγράφοντας πορεία προς εβδομαδιαία άνοδο 1,5%, τη μεγαλύτερη από τον Νοέμβριο του 2024.

Το ευρώ υποχωρούσε κατά 0,16% στα 1,159 δολάρια και κατευθύνεται προς εβδομαδιαία πτώση 1,9%, τη μεγαλύτερη από τον Σεπτέμβριο του 2022. Το γεν υποχώρησε κατά 0,1% στα 157,77 ανά δολάριο, ενώ η βρετανική λίρα διαμορφώθηκε στα 1,3347 δολάρια.

Η άνοδος των τιμών ενέργειας, λόγω του πολέμου με το Ιράν, έχει ενισχύσει τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού, οδηγώντας σε αναθεώρηση των προσδοκιών για τα επιτόκια των μεγάλων κεντρικών τραπεζών. Οι επενδυτές μεταθέτουν χρονικά την επόμενη πιθανή μείωση επιτοκίων από τη Fed, ενώ μειώνονται και οι προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Αγγλίας, την ώρα που αυξάνονται τα στοιχήματα για αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Οι αγορές αναμένουν επίσης τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ για τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ οικονομολόγων, οι νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 59.000 τον περασμένο μήνα, έναντι αύξησης 130.000 τον Ιανουάριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει στο 4,3%.

Στην αγορά κρυπτονομισμάτων, το Bitcoin υποχώρησε κατά 0,96% στα 70.459,79 δολάρια και το Ether σημείωσε πτώση 1,21% στα 2.055,42 δολάρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ