Κατάρ: Οι εξαγωγές ενέργειας από τον Κόλπο μπορεί να σταματήσουν αν το πετρέλαιο φτάσει τα 150 δολάρια

Εάν η σύγκρουση στο Ιράν συνεχιστεί και οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι, όλοι οι παραγωγοί ενέργειας του Κόλπου θα σταματήσουν τις εξαγωγές εντός εβδομάδων, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Saad al-Kaabi, σε συνέντευξή του στους Financial Times που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Το Κατάρ σταμάτησε την περασμένη Δευτέρα την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), καθώς το Ιράν συνέχισε να επιτίθεται σε χώρες του Κόλπου, ως αντίποινα για τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις.

Η παραγωγή LNG της χώρας ισοδυναμεί με περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξισορρόπηση της ζήτησης LNG τόσο των ασιατικών όσο και των ευρωπαϊκών αγορών για το καύσιμο.

«Όλοι όσοι δεν έχουν επικαλεστεί (λόγους) ‘ανωτέρας βίας’ αναμένουμε ότι θα το κάνουν τις επόμενες ημέρες. Όλοι οι εξαγωγείς στην περιοχή του Κόλπου θα πρέπει να επικαλεστούν (λόγους) ανωτέρας βίας», είπε ο Kaabi στους FT.

«Εάν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες, η αύξηση του ΑΕΠ σε όλο τον κόσμο θα επηρεαστεί», πρόσθεσε.

«Η τιμή της ενέργειας θα αυξηθεί για όλους. Θα υπάρξουν ελλείψεις σε ορισμένα προϊόντα και θα υπάρξει μια αλυσιδωτή αντίδραση εργοστασίων που δεν θα μπορούν να προμηθεύσουν» προϊόντα, είπε ο Kaabi.

Ο Kaabi ανέφερε επίσης ότι ακόμη και αν ο πόλεμος τελείωνε αμέσως, θα χρειάζονταν «εβδομάδες έως μήνες» για να επιστρέψει το Κατάρ σε έναν κανονικό κύκλο παραδόσεων LNG.

Οι αναλυτές και οι οικονομολόγοι έχουν επισημάνει τον πιθανό αντίκτυπο του πολέμου στις οικονομίες παγκοσμίως.

Ο Kaabi, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της QatarEnergy, ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, ανέφερε στους FT ότι το έργο επέκτασης του Βόρειου Πεδίου της εταιρείας θα καθυστερήσει την έναρξη της παραγωγής.

«Σίγουρα θα καθυστερήσει όλα τα σχέδια επέκτασής μας», σημείωσε ο Kaabi. «Αν επιστρέψουμε σε μια εβδομάδα, ίσως ο αντίκτυπος να είναι ελάχιστος, αν είναι ένας ή δύο μήνες, είναι διαφορετικό», όπως είπε.

Το έργο είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει την παραγωγή στα μέσα του 2026.

Επιπλέον, προέβλεψε ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 150 δολάρια το βαρέλι, σε δύο με τρεις εβδομάδες, εάν τα πλοία και τα δεξαμενόπλοια δεν μπορέσουν να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ, το οποίο είναι η πιο ζωτικής σημασίας οδός εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο, που συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Ο Kaabi αναμένει επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα αυξηθούν στα 40 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες.

Πηγή: ΚΥΠΕ