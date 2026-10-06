Πού είναι η φόρμα σου Πρόεδρε;

Το Προεδρικό φόρεσε… αθλητικά το πρωί της Δευτέρας, με το προσωπικό της προεδρίας να συμμετέχει σε πρόγραμμα γυμναστικής υπό τις οδηγίες της Ελένης Πετρουλάκη, στο πλαίσιο του BeActive και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε μάλιστα το σύνθημα, λέγοντας ότι «ο αθλητισμός δεν είναι μόνο άσκηση, αλλά τρόπος ζωής», αποκαλύπτοντας ότι ο ίδιος γυμνάζεται καθημερινά.

Μέχρι εδώ όλα καλά. Μόνο που, αφού το Προεδρικό μετατράπηκε για λίγο σε… γυμναστήριο, περιμέναμε και από τον Πρόεδρο να αφήσει στην άκρη το κοστούμι, να φορέσει τη φόρμα του και να μπει στο πρόγραμμα. Άλλωστε, το καλό παράδειγμα δεν δίνεται μόνο με δηλώσεις. Καμιά φορά θέλει και λίγες… επαναλήψεις.

ΑΓ