Ελληνικά

| English

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Βροχές και καταιγίδες μέχρι την Τετάρτη – Πότε βελτιώνεται ο καιρός

Πού είναι η φόρμα σου Πρόεδρε;

Header Image
Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το Προεδρικό φόρεσε… αθλητικά το πρωί της Δευτέρας, με το προσωπικό της προεδρίας να συμμετέχει σε πρόγραμμα γυμναστικής υπό τις οδηγίες της Ελένης Πετρουλάκη, στο πλαίσιο του BeActive και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε μάλιστα το σύνθημα, λέγοντας ότι «ο αθλητισμός δεν είναι μόνο άσκηση, αλλά τρόπος ζωής», αποκαλύπτοντας ότι ο ίδιος γυμνάζεται καθημερινά.

Μέχρι εδώ όλα καλά. Μόνο που, αφού το Προεδρικό μετατράπηκε για λίγο σε… γυμναστήριο, περιμέναμε και από τον Πρόεδρο να αφήσει στην άκρη το κοστούμι, να φορέσει τη φόρμα του και να μπει στο πρόγραμμα. Άλλωστε, το καλό παράδειγμα δεν δίνεται μόνο με δηλώσεις. Καμιά φορά θέλει και λίγες… επαναλήψεις.

ΑΓ

#ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα