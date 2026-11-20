Εδώ ο Προέδρος και η εκτελεστική εξουσία επικαλούνται υπευθυνότητα αλλά όταν θα πρέπει να κτυπήσει τα ιδιωτικά συμφέροντα και να αποτρέψει την αισχροκέρδεια προτιμά να μιλά για τις δήθεν παροχές του, οι οποίες είναι μια τρύπα στο νερό για την πλειοψηφία. Γιατί άραγε, αφού φροντίζει ο Πρόεδρος με τη λήψη διαφόρων «μέτρων όπως είναι ο μηδενικός ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης», στο τέλος της ημέρας συνεχίζει να πληρώνει τη νύμφη μια μεγάλη μερίδα του λαού;

Επαίρεται ο Πρόεδρος ότι το κράτος έχει διαθέσει από την πρώτη μέρα της δικής του διακυβέρνησης πέραν του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για να στηρίξει, όπως λέει τα νοικοκυριά. Το σημειώνει αυτό με τόνους λαϊκισμού την ίδια στιγμή που αποφαίνεται πως η κυβέρνηση του δεν κάνει αυτοσχεδιασμούς, ούτε λαϊκισμούς.

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