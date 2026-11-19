Μέχρι τις 6 το απόγευμα θα μπορούν πλέον οι πολίτες να τηλεφωνούν για να διευθετούν ραντεβού στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στο Μακάρειο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΚΥπΥ. Θετική εξέλιξη, αναμφίβολα. Μόνο που άλλο να μπορείς να κλείσεις ραντεβού το απόγευμα και άλλο να μπορείς να πας στον γιατρό το απόγευμα. Διότι τα απογευματινά εξωτερικά ιατρεία εξακολουθούν να μην καλύπτουν όλες τις ειδικότητες, όλες τις ημέρες. Με το καλό, λοιπόν, να επεκταθεί μέχρι τις έξι και η δυνατότητα εξέτασης των ασθενών. Γιατί οι πολίτες χρειάζονται πρωτίστως διαθέσιμους γιατρούς, όχι μόνο διαθέσιμες τηλεφωνικές γραμμές.
Τα τηλέφωνα μέχρι τις έξι, οι γιατροί;
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