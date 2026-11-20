Θυμάστε που ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε μία του τηλεοπτική συνέντευξη στον ΑΝΤ1 μάς ανακοίνωσε με στόμφο ότι αυτή η κυβέρνηση «έλυσε και το υδατικό»; Ε, τελικά φαίνεται ότι δεν το έλυσε αφού οι σχεδιασμοί για νέες μονάδες αφαλάτωσης συνεχίζονται. Προφανώς κάπου πρέπει να γίνουν και αυτές, αλλά η επιμονή στην περίπτωση Μαζωτού δεν βγάζει τόσο νόημα, την ίδια ώρα που έφυγαν από το τραπέζι άλλες περιπτώσεις. Πάντως, πήραμε λίγη παράταση από τις περσινές και φετινές βροχές, που ευτυχώς πάμε καλά, αλλά σίγουρα σε καμία περίπτωση το υδατικό δεν λύθηκε, όπως μας έλεγε ο Πρόεδρος.
Τελικά δεν λύθηκε το υδατικό;
Παζ.
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