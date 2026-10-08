Καλή επιτυχία, κυρία πρύτανη

Χρειάστηκε να περάσουν πάνω από τρεις δεκαετίες ζωής του Πανεπιστημίου Κύπρου για να εκλεγεί για πρώτη φορά γυναίκα στην πρυτανεία. Η δρ Μαρίνα Νεοφύτου έγραψε Ιστορία, σε μια αναμέτρηση με πέντε υποψηφίους, εκ των οποίων οι τρεις γυναίκες. Μπροστά της έχει ένα δύσκολο και απαιτητικό έργο, σε μια περίοδο με πολλές προκλήσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Καλή επιτυχία στη νέα πρύτανη, η οποία στις 16 Δεκεμβρίου παραλαμβάνει τη σκυτάλη από τον νυν πρύτανη, Τάσο Χριστοφίδη.

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