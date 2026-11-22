Εξίκκοσου να ξυπνάς από τις 3 το πρωί να πας κυνήγι και να κινδυνεύεις να φας και το πρόστιμο της ζωής σου. Σύμφωνα με στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, την περίοδο 2024-2026 εκδόθηκαν συνολικά 80 εξώδικα πρόστιμα, ύψους €857.845, τα οποία υπερβαίνουν τις €5.000 το καθένα. Από αυτά πληρώθηκαν μόλις 24, συνολικής αξίας €92.935. Ειδικότερα, το 2024 εκδόθηκαν 25 εξώδικα πρόστιμα συνολικής αξίας €236.967 από τα οποία πληρώθηκαν 10, ύψους €40.280. Το 2025 καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός εξωδίκων καθώς εκδόθηκαν 39, συνολικής αξίας €449.758. Από αυτά εξοφλήθηκαν μόλις 12 έναντι €42.530. Για το 2026, μέχρι τον Οκτώβριο, είχαν εκδοθεί 16 εξώδικα ύψους €171.120, από τα οποία πληρώθηκαν μόλις δύο, συνολικής αξίας €10.125. Συμπέρασμα: Παιδκιά, τρώτε κοτόπουλα και 'γοράζετε κουνέλια της φάρμας.