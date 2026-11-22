Η Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου εξηγεί γιατί τύποι όπως «βουλεύτρια», «δικάστρια» και «πρυτάνισσα» είναι γραμματικά ορθοί και πώς οι αντιδράσεις στη χρήση τους συνδέονται με το κοινωνικό κύρος των επαγγελμάτων, τις έμφυλες αντιλήψεις και την παρουσία των γυναικών σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους χώρους. Όπως αναφέρεται, οι θηλυκοί αυτοί τύποι ίσως ξενίζουν γιατί στις πατριαρχικές κοινωνίες, στις οποίες οι γυναίκες δεν είχαν πρόσβαση σε όλα τα επαγγέλματα και αξιώματα, δεν υπήρχαν τα αντίστοιχα θηλυκά ουσιαστικά. Όταν όμως γυναίκες κατακτούν κάποιο παραδοσιακά ανδροκρατούμενο επάγγελμα ή αξίωμα, η ίδια η γλώσσα μάς παρέχει δυνατότητες κατονομασίας τους, με ήδη υπάρχουσες καταλήξεις όπως «-ισσα» (π.χ. «μάγειρας» – «μαγείρισσα»), «-τρια» (π.χ. «χορευτής» – «χορεύτρια») κ.λπ., που ως καταλήξεις έχουν μακραίωνη παρουσία στην ελληνική γλώσσα και ακολουθούν με απόλυτη συνέπεια τους γραμματικούς κανόνες της.