Σύμφωνα με το ICIJ, ο Ντεριπάσκα επένδυσε περίπου 3 εκατ. δολάρια σε κυπριακά ακίνητα και απέκτησε κυπριακή υπηκοότητα το 2017, με τη συνδρομή της PwC Κύπρου. Το όνομά του περιλαμβανόταν στον κατάλογο ανακλήσεων που δημοσίευσε ο «Πολίτης» τον Νοέμβριο του 2024. Οι ΗΠΑ του επέβαλαν κυρώσεις τον Απρίλιο του 2018 και ο «Φιλελεύθερος» ανέφερε τότε ότι οι κυπριακές τράπεζες, με τις οποίες συνεργαζόταν, έκλεισαν λογαριασμούς του ίδιου και συνδεδεμένων εταιρειών. Στις 8 Ιουλίου 2026, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή του κατά της διατήρησής του στον ευρωπαϊκό κατάλογο κυρώσεων.

Η νεότερη εξέλιξη είναι η έρευνα Inside Deutsche Bank, που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2026. Η Le Monde και οι Financial Times αναφέρουν ότι ορισμένες εταιρείες σε ένα ευρύτερο δίκτυο ύποπτων συναλλαγών, στο οποίο συμμετείχαν και κυπριακές οντότητες, συνδέονταν με τον Ντεριπάσκα, συνεργάτες ή συγγενείς του. Το €1,7 δισ., που αναφέρει η Le Monde, είναι η εκτίμηση της τράπεζας για τις ροές ολόκληρου του δικτύου.

Ως προς τη σημερινή παρουσία του, το 2023 διέθετε στην Κύπρο γραφεία, μία έπαυλη και περισσότερες από δώδεκα εταιρείες συνδεδεμένες μαζί του, που εμφανίζονταν τότε ως ενεργές. Δεν προκύπτει πάντως πλήρης, επικαιροποιημένος κατάλογος των κυπριακών εταιρειών ή ακινήτων που εξακολουθεί να κατέχει ή να ελέγχει τον Νοέμβριο του 2026.

Θουκής